StorieTouraine, 02/06/21 – 9 crèches en grève à Tours ; Fuite de gaz à Chambray ; Alex Lutz, Gérard Jugnot et Vanessa Springora dans le Lochois cet été…

Et un point sur l’épidémie de Covid.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire, voici l’édition de ce mercredi.

---------------

Grève…

Suite à un mouvement national propre à la Petite Enfance, jeudi 3 juin, les établissements d’accueil Petite Enfance suivants seront fermés à Tours :

- Multi-accueil Leccia

- Crèche collective Grécourt

- Multi-accueil Toulouse Lautrec

- Multi-accueil Tanneurs

- Crèche collective Fontaines

- Crèche collective Heurteloup

- Halte-garderie Rochepinard

- Halte-garderie Fontaines

- Multi-accueil Europe

Une manifestation partira à 9h30 de la Place de la Préfecture, à l’appel du collectif Pas de Bébé à la Consigne opposé à une réforme du mode de garde qui vise à augmenter le nombre de places en crèches. Plusieurs autres journées d’actions ont déjà eu lieu ces derniers mois. Le défilé rejoindra Jean Jaurès, les Halles, les Prébendes, le Sanitas puis le Champ Girault. La circulation sera donc perturbée.

Point Covid…

1 012 000 personnes ont reçu au moins une injection de vaccin en Centre-Val de Loire, 466 000 secondes doses ont été administrées dont 103 620 en Indre-et-Loire. 40% de la population régionale a désormais une immunité partielle face au coronavirus, sachant que 140 000 doses sont disponibles chaque semaine pour les 6 départements. 434 cas ont été détectés du 23 au 29 mai en Touraine, soit 3,1% de tests positifs (chiffre en baisse). Le taux d’incidence est de 72 cas pour 100 000 habitants et 75 dans Tours Métropole. 23 malades gravement atteints sont en services de soins intensifs, 34 dans les unités de médecine. La préfecture indique que le port du masque reste obligatoire dans l’agglo tourangelle jusqu’au 30 juin, et peut-être après alors que ce ne sera plus le cas dès le 16 juin à Orléans.

Fuite de gaz…

Ce mercredi midi, 7 personnes ont été évacuées de leur immeuble Avenue Bois Lopin à Chambray-lès-Tours à la suite d’une fuite de gaz (un tuyau percé lors de travaux dans un appartement de ce bâtiment de 3 étages). 16 pompiers ont été engagés sur l’intervention.

Violences conjugales…

Cette semaine, la direction de la police nationale a demandé une prise en charge systématique et urgente des plaintes lors de violences au sein des couples, à la suite de plusieurs ratés récents et très médiatisés. On apprend par ailleurs que l’Indre-et-Loire dispose désormais de 20 téléphones grave danger que l’on remet à des victimes pour donner l’alerte rapidement en cas de récidive (4 fois plus qu’en 2019). Un bracelet anti-rapprochement est aussi disponible pour éviter qu’un auteur n’entre en contact avec une personne précédemment violentée.

Numérique à l’école…

93 établissements scolaires d’Indre-et-Loire vont bénéficier d’une aide de l’Etat pour s’équiper en numérique, pour une somme totale d’1,1 million d’€. Cela concerne exclusivement les niveaux du CP au CM2. Sont concernées notamment les communes de Saunay, Nouzilly, Sainte-Maure, Véretz, Château-Renault, Nazelles-Négron, Lignières-de-Touraine, Ballan-Miré, Saint-Flovier, La Riche, Savonnières, Preuilly-sur-Claise, La Chapelle-sur-Loire, Ferrière-sur-Beaulieu, Esvres, Notre-Dame-d’Oé, Cérelles, Pocé-sur-Cisse, Saint-Antoine-du-Rocher, Draché, Montbazon, Tauxigny, Pouzay, Saint-Martin-le-Beau, Semblançay, Pont-de-Ruan, Bossay-sur-Claise, La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, Marcé-sur-Esves, Civray-de-Touraine, Bourgueil, Le Grand-Pressigny, Maillé, Marcilly-sur-Vienne, Mouzay, Varennes, Mazières-de-Touraine, La Croix-en-Touraine, Loches, Larçay, Vallères, Berthenay, Neuvy-le-Roi, Loché-sur-Indrois, L’Ile-Bouchard, Cinq-Mars-la-Pile, La Roche-Clermault, Limeray, Pernay, Villandry, Chinon, Chambray, Langeais, Saché, Montlouis…

Les Ecrivains chez Gonzague se dévoilent…

L’événement qui a remplacé La Forêt des Livres après le décès de l’écrivain Gonzague Saint-Bris revient en 2021, le 29 août, à Chanceaux-près-Loches. On sait déjà qu’on y verra l’humoriste Alex Lutz, l’acteur Gérard Jugnot, l’autrice Vanessa Springora, Anne Parillaud, Eric Naulleau, Emilie Besse, Cali, Nathalie Saint-Cricq, Hervé Vilard, Benjamin Castaldi… Invités pour venir dédicacer leurs ouvrages.