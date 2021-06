StorieTouraine, 01/06/21 – Accident mortel à Charentilly ; Forte dose de pluie en mai ; Dernier jour pour déclarer vos revenus…

Et une info pour les parents d'enfants avec un handicap.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi…

--------------------

Accident mortel…

Un homme d’une trentaine d’années est mort sur la route ce mardi matin à Charentilly, alors qu’il circulait dans une camionnette sur la D938. Une tige de fer est tombée d’un véhicule qu’il a croisé, elle a transpercé son pare-brise et il a été tué sur le coup. La camionnette a poursuivi sa course vers deux véhicules garés en bord de route, l’un d’eux a été projeté vers un poteau électrique générant une coupure de courant dans une habitation. Les gendarmes cherchent le véhicule qui a perdu la tige.

Fait divers…

Ce mardi vers 4h30, un homme a été repéré en train de mettre le feu à une poubelle Rue du Commerce, via une caméra de surveillance. Et il a incendié une autre corbeille à l’angle de la Rue Constantine et de la Rue du Commerce puis une troisième à l’angle avec la Rue Nationale. La police municipale l'a interpellé rue Colbert quelques minutes plus tard. Il a été placé en garde à vue.

Météo…

Vous avez l’impression qu’il a beaucoup plu en mai dans notre département ? Complètement vrai ! Jusqu’à 117mm dans le mois à Château-Renault selon les relevés de Météo France, deux fois plus que la norme à cette période de l’année. Cela dit, globalement, on a vécu un printemps sec avec des mois de mars et avril peu arrosés. Autant dire qu’un été de sécheresse n’est pas du tout exclu…

L’heure des impôts…

Attention aux retardataires : il faut absolument avoir déclaré vos revenus avant ce mardi soir 23h59 pour éviter les pénalités de la part des finances publiques. Rendez-vous sur le site impôts.gouv.fr.

L’heure des inscriptions…

Ce mardi 1er juin, c’est le jour à partir duquel les familles peuvent s’inscrire auprès du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire pour les trajets scolaires de leurs enfants en situation de handicap (y compris les étudiants). Soit elles peuvent recevoir une aide financière pour les transports (0,30€ du kilomètre), soit bénéficier de transports en taxis collectifs. Les démarches sont à faire avant le 16 juillet sur www.touraine.fr.