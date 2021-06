Jardin Botanique ou Savonnières ? La super finale des sites naturels tourangeaux

C’est à vous de décider.

Après plusieurs semaines de concours et quelques milliers de votes, voici l’heure du dernier duel dans notre compétition informelle pour élire le site naturel préféré des Tourangelles et des Tourangeaux. Pour rappel, la première étape consistait à désigner votre parc préféré à Tours, le Jardin Botanique s’en étant sorti assez facilement vainqueur face à des poids lourds comme les Prébendes, l’Île Simon ou le Lac de la Bergeonnerie. Ensuite, nous avons organisé d’autres matchs avec les différents parcs et espaces naturels de l’agglo, les bords du Cher de Savonnières en sortant victorieux face au Lac des Bretonnières de Joué en finale.

Et maintenant ? Préférez-vous le grand parc de 5,8ha au coeur de Tours, avec toutes ses essences d’arbres, fleurs et plantes ou l’aspect champêtre des rives d’une rivière avec vue sur le village ? Plutôt espace naturel ordonné par l’homme depuis plus de 150 ans ou site encore un peu sauvage ? On a là deux visions très différentes du site naturel : celui de la ville, celui d’un monde plus rural néanmoins proche des activités humaines. Un emblême de la ville face à une référence de l’agglo (souvent vue au JT de 13h de TF1 par exemple, notamment dans le dernier JT de Jean-Pierre Pernault).

Le Jardin Botanique face aux bords du Cher de Savonnières : c’est à vous de voter maintenant et, surtout, de nous expliquer votre choix...