StorieTouraine, 31/05/21 – Plus de 100 000 vaccinés avec 2 doses ; Dépistages massifs d’enfants à Chinon ; Appel urgent aux dons de sang…

Et les consignes de vote de la candidate écolo pour les législatives.

La StorieTouraine est un condensé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi…

Point Covid…

Une vaste campagne de tests démarre dans les écoles de Chinon et au collège de la ville (où 8 classes sont fermées pour cause d’infections d’élèves par le coronavirus + 2 à l’école Mirabeau). Près de 600 élèves devraient être dépistés d’ici vendredi. L’objectif est de casser la chaîne de contamination, même si celles-ci auraient eu lieu en dehors des établissements scolaires. Au niveau départemental, l’épidémie continue de reculer avec un taux d’incidence de 74 cas pour 100 000 habitants (inédit en 2021), 78 dans l’agglo de Tours. 3,2% des tests ont été positifs du 22 au 28 mai soit 451 cas détectés.

On compte 25 malades Covid en soins intensifs dans le département, 37 dans les services de médecine. 236 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin et 101 000 ont eu leurs deux injections.

Appel aux dons de sang…

C’est une conséquence de la crise Covid (et des ponts de mai) : on manque de sang pour faire face aux besoins de transfusions en Indre-et-Loire. C’est une information qui se répète souvent, mais à chaque fois parce qu’il y a vraiment de forts besoins. Bref, pensez-y : regardez l’agenda des collectes sur www.dondusang.net. Les groupes B et O sont particulièrement recherchés.

Elections législatives…

Dimanche on vote de nouveau dans la 3e circonscription d’Indre-et-Loire, dans le but d’élire celle qui succédera à Sophie Auconie au poste de députée du Lochois (le territoire comprend aussi Chambray ou Saint-Avertin). Sophie Métadier – soutenue par la droite et le centre – est en ballotage favorable au second tour face à Murielle Riolet (elle a réuni 45% des voix ce dimanche).

La candidate de la gauche vient tout de même de recevoir le soutien clair et explicite de l’écologiste Zélie Geneix (16%) : « Je souhaite que les valeurs de gauche l'emportent. L'écologie doit avoir toute sa place dans les décisions politiques et les alliances doivent se faire autour des projets écologistes. J'appelle à voter pour les valeurs de gauche tout en affirmant que l'écologie doit être le cœur de toutes les décisions politiques. Je ne doute pas que Murielle Riollet mettra l'écologie comme une priorité. »

Elections municipales…

Le village de Limeray va lui devoir voter les dimanches 4 et 11 juillet pour élire un nouveau conseil municipal. Conséquence de la démission de la maire et de plusieurs élus. Il faut noter que la situation de la commune est assez instable : un scrutin anticipé a déjà eu lieu en 2018. L’élue est actuelle est partie pour des raisons professionnelles, d’ailleurs elle quitte également son poste de conseillère départementale à Amboise. Les candidatures sont ouvertes du 7 au 17 juin : il faudra composer des listes paritaires de 15 personnes.