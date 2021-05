StorieTouraine, 30/05/21 - Naufrage de canoës à Amboise ; Elections législatives sur le Lochois ; Chambray 4e de LBE...

Et un incendie à Amboise.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce dimanche.

------------

Naufrage...

Ce samedi en fin de journée, les pompiers tourangeaux sont intervenus pour le naufrage de 8 jeunes faisant du canoë sur la Loire du côté d’Amboise. Répartis dans 4 embarcations, ils sont tombés à l’eau mais ont pu être ramenés sur la rive sains et saufs par les secouristes. Il s’agit d’un groupe originaire de Bretagne et qui avait semble-t-il bu de l’alcool au moment de l’accident survenu vers 19h40. Une vingtaine d’hommes ont été mobilisés pour ce sauvetage.

Incendie...

Ce samedi à la mi-journée, une maison amboisienne a pris feu Allée Jacques Prévert dans le quartier des Ormeaux. Légèrement brûlé, le propriétaire a été transporté à l’hôpital : il s’agit d’un homme d’une cinquantaine d’année. Les autres occupants - les membres de sa famille - sont indemnes L’habitation a été complètement détruite. Quant à l’origine du sinistre, elle serait accidentelle.

Dimanche d’élections...

En attendant les élections départementales et régionales qui concernent tout le monde les dimanches 20 et 27 juin, une partie de l’Indre-et-Loire vote ce dimanche pour une élection législative partielle sur la 3e ciconscription du département qui englobe tout le Lochois mais aussi une partie de l’agglo de Tours (Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Avertin, Chambray). 4 candidats se présentent pour reprendre le poste de la centriste Sophie Auconie qui a démissionné après un cancer des deux seins. Il y a Sophie Métadier pour la droite et le centre, Murielle Riolet pour la gauche, l’écologiste Zélie Geneix et Jean-Guy Protin du Rassemblement National.



98 000 électeurs sont concernés dans 138 bureaux de vote ouverts jusqu’à 18h (et 19h à Chambray-lès-Tours). Le taux de participation est d’ailleurs un enjeu important du scrutin (il pourrait être très bas). Un second tour est programmé dimanche 6 juin si nécessaire.

Handball...

Ce n’était pas très loin, mais ça ne suffit pas. Ce samedi soir, Chambray-lès-Tours a été battu 26-25 à Besançon pour son dernier match de championnat de la saison. Pour finir 3e de la LBE, les Tourangelles devaient gagner d’au moins 3 buts car elles avaient été dominées de 2 points chez elles lors de la première opposition en milieu de semaine. Elles n’ont pas réussi et terminent 4e, ce qui reste un très bon résultat car il permet aux Conquérantes de se qualifier en Coupe d’Europe la saison prochaine ce qui sera une première.

Basket..

La tournée des honneurs continue pour l’UTBM, qui jouera en Pro B la saison prochaine. Les basketteurs tourangeaux ont pu fêter la montée avec une partie de leurs supporters ce samedi à Monconseil, après avoir été reçus à la mairie et au conseil métropolitain plus tôt dans la semaine.