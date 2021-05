StorieTravaux, 30/05/21 – Série de perturbations sur l’A10 et l’A85

Et aussi des chantiers à Tours et St-Cyr.

Chaque week-end avec la StorieTravaux Info Tours fait le point sur les nouveaux chantiers portés à notre connaissance pour vous aider à circuler.

----------------

A10 :

Jusqu’au 11 juin à 16h, jour et nuit : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85) + fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85). Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

La nuit du lundi 31 mai au mardi 1er juin : de 22h à 6h : Fermeture de la section d'autoroute entre les échangeurs Châtellerault-nord (n°26) et Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) en provenance de Bordeaux et en direction de Paris. Sortie obligatoire à l'échangeur Châtellerault-nord (n°26). Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

De 18h à 6h : Fermeture de l'aire de services "Châtellerault-Usseau".

Du lundi 31 mai à 11h au jeudi 3 juin à 11h, jour et nuit : risque de ralentissement entre les échangeurs Joué-Lès-Tours (n°24) et Monts-Sorigny (n°24.1).

Durant 3 nuits (lundi 31 mai, mardi 1er juin et mercredi 2 juin), de 20h à 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Saint-Avertin (n°22), en direction de Paris. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

La nuit du jeudi 3 juin au vendredi 4 juin, de 20h à 7h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Saint-Avertin (n°22), en provenance de Paris. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

A85 :

Jusqu’au 11 juin à 16h, jour et nuit : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85). Fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85). Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

Durant 3 nuits (mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 juin), de 20h à 6h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Langeais (n°7), en provenance de Tours. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

Tours :

En plus des travaux en cours jusqu’à fin août au sud de la Rotonde, un chantier débute sur le trottoir côté pair de la Rue Edouard Vaillant, entre les N°96 et 122. Ils vont durer 4 semaines à partir de mardi. Accès aux commerces maintenu, circulation des piétons déviée, pas de changement pour les voitures.

Travaux avec conséquences sur le réseau Fil Bleu :

En raison de travaux rue de la Chanterie à St-Cyr-sur-Loire, l’arrêt Chanterie n’est pas desservi par la ligne 73 (direction Jean Jaurès), uniquement mardi et mercredi. Vous devez vous reporter à l'arrêt Engerand, situé Boulevard Charles de Gaulle.