StorieTouraine, 29/05/21 – Grève lundi à Saint-Pierre-des-Corps ; 66 classes fermées pour Covid ; Le match de la dernière chance pour Chambray-lès-Tours…

Et le bilan des saisies des douanes l’an dernier.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi.

------------------

Grève à Saint-Pierre-des-Corps…

La mairie informe d’un préavis de grève interne pour lundi et faute d'agents suffisants ce jour-là, les enfants ne pourront pas être accueillis et encadrés sur les temps périscolaires du matin et du soir, sur le temps de restauration donc pas de cantine et sur le temps des TAP pour les enfants en élémentaire. Il faut rappeler qu’en ce moment le climat social est tendu dans la commune, une mobilisation d’agents a déjà eu lieu il y a quelques semaines en opposition aux mesures du maire Emmanuel François élu il y a quasiment un an.

Point Covid…

Selon les dernières données disponibles sur l’épidémie, 66 classes sont fermées en Indre-et-Loire (moins de 3% de toutes les sections du département), le collège de Chinon faisant partie des établissements les plus touchés avec 8 classes fermées. D’ailleurs, la ville va connaître une vaste campagne de tests salivaires dès lundi. On rappelle qu’une classe est fermée dès le 1er cas Covid confirmé. Selon l’Agence Régionale de Santé, 514 cas ont été détectés en Touraine sur la période du 18 au 24 mai, soit 3,9% de dépistages positifs. Le taux d’incidence est à 85 cas pour 100 000 habitants, le 3e plus fort de la région. Il est de 80 dans l’agglo de Tours.

On compte encore 27 malades Covid en soins intensifs en Touraine, 40 dans les services de médecine. 383 décès depuis le 1er septembre à l’hôpital. 222 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, 94 000 ont eu les deux.

Le bilan des douanes…

En Centre-Val de Loire, elles ont saisi 1,2 tonne de produits stupéfiants en 2020, essentiellement du cannabis pour une valeur totale proche des 10 millions d’€ à la revente. Mais il y a aussi d’autres substances comme cette découverte de tabac à narguilé de contrebande lors d’un contrôle en Indre-et-Loire. Les douanes peuvent également saisir de l’argent, comme leur découverte de plus de 175 000€ en liquide dans un camion stationnant sur une aire tourangelle de l’A10 (+150 000€ de cannabis en démontant une roue de secours du véhicule). Plus de 5 400 articles de contrefaçon ont également été découverts dans la région l’an dernier.

D’ailleurs ce vendredi, un chauffeur routier espagnol a été condamné à 3 ans de prison à Tours. Mercredi, les douanes ont découvert du pollen de cannabis lors d’un contrôle au péage de Monnaie. Pas moins de 172kg. Le véhicule a été confisqué et une amende douanière de plus d’1 million d’€ réclamée.

Handball…

3 jours après leur défaite 25-27 contre Besançon à domicile, les Conquérantes de Chambray-lès-Tours affrontent de nouveau les Bisontines ce samedi en Franche-Comté. Si elles l’emportent avec plus de deux buts d’écart elles termineront 3e du championnat LBE, sinon elles finiront 4e. Dans tous les cas elles joueront une coupe d’Europe la saison prochaine. La rencontre débute à 18h et sera diffusée en direct sur la page Facebook du ESBHF Handball.

Sexion d’Assaut…

Le concert du samedi 6 novembre à 20h au Grand Hall de Tours est reporté au jeudi 2 juin 2022 à 20h00. Les billets restent valables pour la date de report. Vous pouvez aussi vous les faire rembourser.