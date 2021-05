[Coup de pouce] Une course connectée pour aider Magie à l’Hôpital

L’association a besoin de dons pour ses projets.

On vous parlait récemment de deux courses connectées organisées en Touraine pour soutenir des projets en lien avec le CHU de Tours. Il faut croire que la solidarité encourage les exploits sportifs, en particulier quand il s’agit d’améliorer le quotidien des malades. Voici un nouveau projet qui nécessite de bonnes baskets et des vêtements de sport : la course connectée de l’association tourangelle Magie à l’Hôpital, organisée dès ce mardi 1er juin (à défaut d’une vraie course, pour éviter les gros rassemblements en période de crise sanitaire).

Comment ça marche ? Chaque coureur ou chaque coureuse pourra participer à l’événement sur le parcours de son choix : 1km, 5km, 10km en courant ou en marchant, sinon 30km à vélo. Les participants feront un don de 5€ sur la distance choisie.

Les participants pourront se challenger entre eux et courir autant de fois qu’ils le souhaitent sur la distance sélectionnée. À la fin de la course, plusieurs coureurs se verront remettre un trophée et un tee-shirt technique aux couleurs de l’association. Cette course sera réalisée via l’application JustMove pour smartphone qui permettra d’enregistrer les résultats de chacune et de chacun.

L’objectif de ce projet est de collecter 10 000€ pour offrir 6 casques de réalité virtuelle et 20 tablettes numériques à des hôpitaux pédiatriques et donner ainsi des moments d’évasion et de joie aux enfants hospitalisés.

Inscriptions sur le site https://jecourspourlesenfants.org.