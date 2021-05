[Photos du jour] Premières sorties pour le bébé wallaby du Jardin Botanique de Tours

Un événement assez rare.

La ville de Tours possède près de 200 animaux répartis en 4 endroits : le Bois des Hâtes, l’Île Balzac, le Parc de Ste radegonde et le Jardin Botanique. Rien que dans ce parc emblématique à l’ouest de la ville on compte 80 spécimens de 40 espèces : un duo de paons, les fameuses oies de Touraine, les animaux de la mini-ferme, des canards de collection... Sans oublier la faune sauvage qui prend ses aises, en particulier les oiseaux et les insectes.



Parmi les stars du site il y a les wallabys. Même si leur reproduction est contrôlée par les 4 soigneurs animaliers (2 femmes, 2 hommes) qui travaillent pour la mairie, il y a parfois des naissances. Cela arrive après un processus complexe et propre à l’espèce : une fois fécondée, la femelle wallaby peut attendre longtemps avant de démarrer la gestation (ça se compte en mois), le petit passe ensuite 9 mois dans la poche, et il n’est pas rare qu’une maman ait un petit contre elle et un autre qui continue de têter.



En ce moment, on peut observer un bébé wallaby au Botanique. Et nous avons pu observer une de ses premières sorties, ses premiers bonds en dehors de la poche de sa maman. Quelques instants à vagabonder dans l’enclos avant de retourner bien au chaud à l’intérieur. Ce sont ces photos que l’on vous propose aujourd’hui. Sûrement de quoi vous donner envie d’une balade prochainement. D’ailleurs, courant juin, le bâtiment de 1866 - le plus ancien du parc - va reprendre vie après une longue rénovation. Cette volière va alors se peupler de perroquets, également visibles du public.