Baguettes, croissants, brioches : on sait où sont les meilleures boulangeries 2021 en Touraine

Et les meilleurs apprentis.

C’est un concours que l’on suit toujours avec beaucoup d’attention parce qu’il titille notre gourmandise : celui organisé par la Maison des Artisans Boulangers Pâtissiers d’Indre-et-Loire. L’édition 2020 avait eu lieu juste avant le 1er confinement, celle de 2021 se déroulait cette semaine juste après un déconfinement. Elle était organisée à Sainte-Maure-de-Touraine avec 7 catégories pour les professionnels et les apprentis. Parmi les lauréats on retrouve quelques noms connus du département et de nouvelles enseignes qui se démarquent. Voici les résultats, en rappelant bien sûr que toutes les boulangeries du département n’y ont pas participé, seules celles le désirant se sont inscrites :

La Meilleure Brioche Feuilletée du 37 :

1 - La Cave à Pains à Saint Martin le Beau

2 - Boulangerie Chauvet à Tours

3 - Maison Suzanne à Pernay

Le Pain Créatif (délicieux en mariage avec le Sainte Maure de Touraine) :

1 - Boulangerie Jeffray à Vouvray

2 - Maison Suzanne à Pernay

3 - Plaisir du Goût à Tours

Le Meilleur Croissant au Beurre du 37 :

1 - Aux Délices de Pierre à Château-Renault

2 - Jérémie et Justine à Manthelan

3 - Les Blés de Demain a Veigné et à Tours

La Meilleure Baguette de Consommation Courante :

1 - La Cave à Pains à Sain- Martin-le-Beau

2 - L’Epi Gourmand à l’Ile-Bouchard

3 - Bakery & Co à Tours

La Meilleure Baguette de Tradition Française :

1 - Boulangerie Chauvet à Tours

2 - La Boulangerie de l’église à Langeais

3 - La Petite Marquise à Tours

Meilleur apprenti en Baguette de Tradition Française :

1 - Au Tours des Gourmandises à Tours

2 - L’atelier des Gourmandises à Savonnières

3 - Les Blés de Demain a Veigné et à Tours

Meilleur apprenti au Croissant au Beurre :

1 - Aux Délices de Pierre à Château-Renault

2 - Les Blés de Demain a Veigné et à Tours

3 - La Petite Marquise à Tours