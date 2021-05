Des roses, une grande brocante, du yoga-canoë… Ce qui vous attend ce week-end en Touraine

Et aussi un festival agricole urbain.

Après un week-end de Pentecôte assez calme, on peut clairement dire que l’activité événementielle reprend en Indre-et-Loire. Le couvre-feu à 21h et l’espoir de journées plus agréables en termes de météo constellent la carte départementale de propositions souvent attrayantes. Voici notre sélection pour ce dernier week-end du mois de mai…

Sortie fleurie…

C’est un grand rendez-vous annuel en Indre-et-Loire : la Fête des Roses de Chédigny, petit village du Lochois reconnu pour la qualité de son fleurissement. Au fil des rues calmes, on ne cesse de croiser de superbes massifs. En plus de la promenade, ce samedi et ce dimanche vous pourrez rencontrer rosiéristes et pépiniéristes pour faire vos propres achats de plantes. Au total plus d’une vingtaine de professionnels. Forcément, la crise sanitaire réduit le nombre d’animations mais l’Association des Roses de Chédigny proposera tout de même un menu à emporter, que l’on pourra déguster sur des espaces pique-nique avec vue sur les décorations florales.

Vide grenier solidaire…

Il est organisé par la Banque Alimentaire d’Indre-et-Loire : le premier du genre pour l’association qui va investir la zone des Grands Mortiers de Saint-Pierre-des-Corps dimanche entre 9h et 18h, dans le but de récolter des fonds pour financer un atelier de transformation des produits périssables qu’elle récupère. Cela permettra par exemple de cuisiner des bocaux qui se conservent et donc d’éviter du gaspillage (8% des denrées récupérées par les associations caritatives seraient ainsi jetées). Au total on nous annonce 1,5km de stands soit 300 exposants sans oublier un point restauration.

Chansons enfantines…

On vous conseille le concert du chanteur tourangeau Xavier Stubbe ce vendredi dès 18h dans le parc du château à Château-Renault. C’est gratuit, accessible dès 4 ans et se déroule en marge d’un marché de producteurs (prévu jusqu’en octobre les 4e vendredis du mois). Le pitch : Dans un monde où nous sommes « Tous différents », Xavier parle de l’importance de « L’Ami », de « L’aventure », et parce qu’il n’oublie pas non plus que les enfants ont encore tout le temps de devenir grands et sérieux, Il se demande avec humour « Ils sont où ? » ... les moustiques en hiver !

Festival agricole…

Le festival des 48h, pour jardiner ensemble et découvrir les lieux de l’agriculture urbaine, s'invite dans la ville de Tours pour la toute première fois. Au programme : visite de la ferme des Jardins Perchés sur un immeuble de Tours-Nord, visite d'un verger urbain à La Riche, atelier tressage d'osier, exposition sur l'eau pour enfants et adultes, l'ouverture d'un observatoire éphémère de la biodiversité, des conseils jardinage... Programme complet et inscriptions par ici.

Garden Party…

Vous avez aimé la version 2020, voici la mouture 2021 : Le Temps Machine de Joué-lès-Tours et le Musée des Beaux-Arts de Tours imaginent une fête commune dans le parc du musée. C’est dimanche de 14h à 18h et c’est gratuit. Avec un concert de Rouge Gorge, groupe défini comme ceci par les organisateurs : après un premier LP (« Rouge Gorge », 2017) et un vrai hit générationnel (Les Primevères des Fossés), Rouge Gorge revient avec « René », album de résilience et de renaissance, mariant new-wave hospitalière (dans tous les sens du terme), mélodies salutaires et courage des oiseaux. Également une sélection musicale assurée par Kursus Fatal.

Des yeux écarquillés…

Objet mythique et rare du cirque traditionnel, la roue de la mort est de par son envergure et son mouvement circulaire chargée de nombreux symboles. Dans « 78 Tours », La Meute propose d’explorer, avec le public autour d’un trio, cette dimension spectaculaire. Un voyage acrobatique, hypnotique et sensible à découvrir samedi dès 18h à la Plage de Tours, sur la rive nord de la Loire. C’est gratuit.

Rassemblement rétro…

Le magasin vintage Autour de la Déco de Chinon organise samedi et dimanche un événement avec exposition de véhicules anciens, des food trucks…

Détente au fil de l’eau…

On termine à Vouvray : samedi après-midi, Tours & Canoë reçoit Léger Comme Une Plume pour une animation canoë-yoga familiale. Tarif yoga : 15€ si parent + enfant, 13€ l’enfant solo, pour les bébés marcheurs jusqu’à 14 ans (ça dure 45 minutes). Les tarifs du canoë dépendent du parcours choisi. Réservations au 06.08.62.95.15 ou par mail à [email protected].