StorieTouraine, 27/05/21 – Manifestation au collège Lamartine ; Passage à niveau fermé à Joué ; Le château de Benais presque vendu…

Et la défaite du CTHB face à Besançon.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi…

-----------------

Accident...

Les pompiers tourangeaux annoncent un grave accident sur la D943 à Cormery : choc entre une dépanneuse et un monospace. 6 victimes blessées dont 1 en urgence absolue. 2 personnes sont indemnes.

Manifestation…

Comme ils l'avaient annoncé, les représentants de parents d'élèves du collège Lamartine de Tours ont manifesté ce jeudi 27 mai à midi. Une trentaine de parents, pancartes et banderoles en main, ont réalisé le trajet que doivent emprunter les collégiens chaque jour pour aller manger au lycée Bayet voisin.

Depuis plusieurs années, ils réclament la construction d'une restauration scolaire sur le site du collège, expliquant que la solution de repli au lycée Bayet entraîne de nombreuses contraintes. Les représentants de parents d'élèves ont pu échanger avec le conseiller départemental du canton, Thomas Gelfi, qui leur a réaffirmé qu'un projet d'agrandissement de la restauration scolaire sur le lycée Bayet était prévu et acté et que cette solution était pour l'heure la plus optimale. Le conseiller sortant, candidat à sa réélection, a indiqué également que cela ne remettait pas en cause une réflexion à plus long terme en lien avec la ville de Tours pour une construction d'une cantine sur site.

Temps d'élections oblige, outre Thomas Gelfi plusieurs candidats aux Départementales étaient présents à cette manifestation : Sabrina Hamadi (Touraine en Commun), Loïc Guilpain et Céline Oudry (LREM), Isabelle Boutault (C'est au Tours du Peuple), tous candidats sur le canton de Tours-Ouest, mais aussi Sébastien Clément (divers droite) et Wilfried Schwartz (divers gauche), candidats sur le canton voisin de Ballan-Miré-La Riche, Lamartine étant le collège de rattachement d'une partie de leur canton.

Fait divers…

Ce mercredi vers 21h45, une patrouille de la police municipale de Tours qui circulait rue St-Exupéry a constaté que 3 individus circulaient sur un scooter sans casque. Le conducteur a pris la fuite avant de percuter un véhicule garé. Il a été interpellé et place en garde à vue, sa machine a été envoyée à la fourrière.

Travaux…

Attention à Joué-lès-Tours : à partir de ce vendredi 10h, le passage à niveau de la Rue du Clos Neuf et de la Rue des Ribains sera inaccessible aux voitures, vélos et piétons. Impossible de traverser jusqu’au 11 juin 18h afin de faire des travaux de rénovation pour rendre la traversée moins compliquée. Les trains circuleront eux au ralenti, sans autres perturbations. La SNCF prévoit de faire le même type d’opérations pour les autres passages à niveau de la ville (elle en compte une dizaine) mais ça va se faire sur plusieurs années.

Handball…

Ce mercredi soir, Chambray-lès-Tours a été battu 25-27 par Besançon. Les Tourangelles doivent désormais gagner par plus de 2 buts d’écart samedi en Franche-Comté pour espérer terminer 3e du championnat LBE, sinon elles finiront 4e. Dans tous les cas elles joueront une coupe d’Europe la saison prochaine.

Immobilier…

Il y a quelques jours, le propriétaire de cliniques privées a racheté le château de Véretz avec l’ambition d’y proposer un projet culturel, en tout cas de l’ouvrir au public. A l’autre bout du département, c’est le château du village de Benais qui est désormais en passe de changer de propriétaire, 4 ans après sa fin d’exploitation pour des colonies de vacances par la ville de Boulogne-Billancourt qui le possède (c’est une commune de région parisienne, près de Paris). D’après la NR, un couple francilien envisagerait le rachat pour environ un million d’euros. L’idée serait d’y proposer de l’hôtellerie, de la formation et une activité agricole en permaculture. On parle d’une quinzaine de logements temporaires haut de gamme, d’un spa et d’une piscine. Des classes découvertes ou stages culturels pourraient aussi voir le jour.