StorieTouraine, 26/05/21 – Accident de bus à Jean Jaurès ; Lidl recrute à Sorigny ; Chambray veut finir 3e du championnat de handball…

Et une série de concerts annoncés à la guinguette de Tours.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi…

Accident de la route…

Cela s’est passé vers 11h à l’arrêt de bus Jean Jaurès en centre-ville de Tours : un véhicule de Fil Bleu a heurté une adolescente de 17 ans qui aurait traversé sans regarder. Elle a été légèrement blessée au genou et à l’épaule.

Opération de recrutement…

Pôle emploi annonce une opération de recrutement de la chaîne de supermarchés Lidl qui dispose d’une plateforme logistique à Sorigny. L’agence de Joué-les-Tours doit dénicher ses futurs collaborateurs en proposant 30 postes en CDI d’opérateurs logistique (H/F). Trois rendez-vous d’information composés de deux séquences sont proposés : présentation de l’entreprise et du poste par l’employeur, visite de la plateforme logistique afin de découvrir l’environnement de travail. Les places sont limitées, l’inscription préalable est obligatoire en postulant sur l’offre 114QVYX afin de pouvoir rencontrer le recruteur.

Handball…

On sait déjà que Chambray-lès-Tours jouera en Coupe d’Europe pour la première fois de son histoire la saison prochaine. Reste à savoir si les Conquérantes termineront 3e ou 4e du championnat LBE cette saison. Pour ça, il reste deux matchs à jouer face à Besançon. La meilleure des deux équipes aura sa place sur le podium. Et ce sont les Tourangelles qui reçoivent en premier, avant l’affrontement retour samedi dans le Doubs. Début de la rencontre ce mercredi à 18h30 à la Fontaine Blanche avec du public (jauge réduite et complète).

Concerts…

Le 3e espace de la guinguette de Tours – Le Foudre – ouvre cette semaine au pied de la face des Tanneurs et tous les jeudis de l’été et à d’autres dates il va accueillir des concerts programmés par l’équipe de Radio Béton et Aucard de Tours, pour compenser un peu l’annulation du festival de la Gloriette pour la 2e année consécutive. Rendez-vous dès le 27 mai ce jeudi avec Around the Clock puis Dejan et Cesko sont sur un bateau le 3 juin. Plus d’infos et programmation complète via ce lien.