5 bons plans pour la reprise des activités à la Gloriette de Tours

Pour les petits et pour les grands.

Création de micro-jardins, découverte des abeilles… Les activités ne manquent pas à la Gloriette, le grand parc situé entre Tours et Joué-lès-Tours. Avec le déconfinement, elles reprennent ces jours-ci. Et en plus il y a des nouveautés. Voici une sélection de ce qui vous attend prochainement…

Chasse aux déchets : ce samedi 29 mai de 14h à 16h, on pourra partir en expédition à la recherche de tout ce qui n’a rien à faire par terre dans le par cet qui pollue. Atelier gratuit dès 10 ans, et en plus vous repartirez avec des conseils pour réduire le poids de vos poubelles à la maison.

Yoga nature : pratiquer le yoga entre parents et enfants c’est une expérience forte et vous allez pouvoir le tester avec des petits de 4 à 10 ans lors d’une activité dimanche 6 juin de 10h à 11h30 en pleine nature. Ce sera encadré par une professionnelle : Pilar Cambra. Le tarif est tout doux : 2€ par adulte, gratuit pour les enfants.

Atelier cuisine : est-ce que vous connaissez le dorayaki ? On pourrait dire que c’est le pancake japonais, garni d’une pâte de haricots rouges. Le samedi 26 juin vous pourrez apprendre à les faire avec Yuki de Biscuits’Oriz, loirs d’un atelier de 3h (14h30-17h30), on peut venir dès 8 ans. Tarif : 6€ pour les adultes, 2€ jusqu’à 12 ans.

Fabrication : voici l’atelier de confection de cerf-volant animé par l’Arbre Voyageur mercredi 30 juin de 14h à 17h. C’est 6€ après 12 ans, 2€ pour les plus jeunes et on peut venir à partir de 7 ans.

Création : pour décorer chez vous, le macramé c’est une super idée. Cela permet de mettre des plantes en suspension. Valérie de la Gloriette peut vous apprendre ce samedi 29 mai de 10h à 16h30 et à partir de 12 ans. L’atelier est à 12€.