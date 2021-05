Alerte emploi : il y a des postes dispos dans l’hôtellerie-restauration

Notamment en apprentissage.

C’est une des craintes des professionnels des bars, hôtels ou restaurants pour les semaines et les mois à venir : trouver du monde en salle ou dans les cuisines. Les longs mois d’inactivité ont détourné pas mal de monde de ce secteur, par exemple des personnes qui ont changé de voie parce qu’elles apprécient d’avoir leurs soirées ou week-ends de libres. Sachant que nombre d’entreprises avaient déjà du mal à recruter avant la crise, les difficultés ne vont pas aller en s’arrangeant.



Alors bon, sachez qu’il y a du travail en ce moment. De nombreux établissements publient des offres pour de la réception, du service, ou des emplois de commis de cuisine.



Et puis il y la CFA de Tours-Nord (La Cité des Formations) qui lance un job dating pour mettre en contact les apprentis avec les établissements qui vont les coacher au cours de leur formation. Cela concerne plusieurs cursus :



Mention Complémentaire Employé Barman,

Mention Complémentaire Sommellerie,

Mention Complémentaire Accueil-réception,

Mention Complémentaire Cuisinier en Desserts de Restaurant



Et donc, pour les jeunes en recherche d’un contrat d’apprentissage, il y a un job dating lundi 31 mai aux Douets, entre 16h et 19h, dans les locaux de la Cité des Formations (8 Allée Roger Lecotté). Les candidats doivent au préalable se pré inscrire sur Internet : https://citeformations.ymag.cloud/index.php/preinscription/. Puis confirmer leur demande d'inscription au Job Dating : [email protected].