StorieTravaux, 24/05/21 - Le début des grands travaux sur le Pont Napoléon à Tours

Et des travaux sur les autoroutes.

Chaque semaine, Info Tours vous aide à circuler. On vous liste les nouveaux chantiers portés à notre connaissance. Voici ce qui vous attend à partir de ce mardi 25 mai...

--------------

A10 :

Durant 3 nuits (mardi 25, mercedi 26 et jeudi 27 mai), de 20h à 7h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Sainte-Maure-de-Touraine (n°25), en provenance de Bordeaux + fermeture de la bretelle de sortie et d'entrée de l'échangeur Vouvray (n°20), en provenance de Bordeaux et en direction de Paris. Suivre les déviations mises en place.



Du mardi 25 mai à 18h au mercredi 26 mai à 8h : fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Paris (A10) + fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Paris (A10) + fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Bordeaux (A10). Suivre les déviations mises en place.



Jusqu’au au vendredi 11 juin à 16h, jour et nuit : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85) + fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85). Suivre les déviations mises en place.

A85 :

Du mardi 25 mai à 18h au mercredi 26 mai à 8h : fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Paris (A10) + fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Paris (A10) + fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Bordeaux (A10). Suivre les déviations mises en place.

Pont Napoléon :

Il ferme dès mardi dans le sens nord-sud en attendant une coupure totale cet été. Les voitures doivent passer par le Pont Wilson ou le périphérique pour franchir la Loire. Et ce sera comme ça jusqu’au 4 juillet. Pour Fil Bleu, les lignes de bus 11, 14, 50, 57 et 73 sont déviées par le Pont Wilson. Les détails sur www.filbleu.fr.

Autres travaux avec conséquences sur le réseau Fil Bleu :

En raison de travaux rue Lamartine à Tours, les arrêts MAME, Courteline et Victoire ne sont pas desservis par la ligne C1 (direction St Augustin) et ce jusqu’au 11 juin. Vous devez vous reporter à l'arrêt MAME situé Boulevard Preuilly, où à l’arrêt Preuilly situé Boulevard Preuilly, où à l’arrêt Victoire situé rue de Victoire. Par ailleurs, en raison de travaux rue des Halles à Tours, les arrêts Jérusalem, Marceau et St Martin ne sont pas desservis par la ligne C1 (direction Bretonneau), cette fois jusqu’au 4 juin. Vous devez vous reporter à l'arrêt Nationale situé rue Néricault Destouche, où à l’arrêt Grand Marché situé Place du Grand Marché.



En raison de travaux rues Nationale et des Coutays à La Membrolle sur Choisille, les arrêts Croix Julia et Lavoir ne sont pas desservis par les lignes 51 et 66 (dans les deux sens) et ce jusqu’au 7 juin. Vous devez vous reporter à l'arrêt Maison Neuve situé rue de la Maison Neuve, où à l’arrêt Choisille situé rue de la Choisille. (Ligne 51, le terminus s’effectue à l’arrêt Maison Neuve).