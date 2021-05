StorieTouraine, 23/05/21 - Défilé contre l’assurance chômage ; Quiz de Greenpeace sur Total ; Le château d’Azay-le-Rideau dans un concours...

Et d’importants moyens déployés pour retrouver une femme disparue.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce dimanche.

-----------------

Manifestation...

Ce samedi il y avait une nouvelle manifestation contre la réforme de l’assurance chômage à Tours, à l’initiative du collectif occupant le Grand Théâtre de Tours. Le cortège est parti de la Place Châteauneuf pour rejoindre la préfecture après un défilé dans le centre-ville. Il a réuni entre 100 et 150 personnes dénonçant ce texte dont l’entrée en vigueur est programmée le 1er juillet et qui pourrait durcir les conditions d’accès aux indemnités de travailleurs précaires.

Manifestation (bis)...

Autre rendez-vous revendicatif ce samedi en centre-ville, cette fois Place Jean Jaurès : la présence de l’association écologiste Greenpeace qui voulait sensibiliser la population aux actions de l’entreprise Total et à sa stratégie de communication pour laquelle elle utilise le mot de « greenwashing », c’est-à-dire faussement en faveur de l’environnement. Via un quiz, elle a voulu montrer que la société avait des parts dans Blablacar (covoiturage) ou investissait pour des événements sportifs alors qu’elle souhaite porter l’accent sur son impact environnemental avec l’exploitation du pétrole et d’autres énergies fossiles.

Disparition...

En début de week-end, les gendarmes tourangeaux ont lancé un appel à témoins pour retrouver une femme de 36 ans disparue vendredi soir. Installée à Fondettes avec d’autres personnes de la communauté des gens du voyage, porteuse d’un handicap (elle n’entend pas et ne parle pas), elle était partie à pied. Elle a finalement été retrouvée ce samedi après-midi, saine et sauve. Deux chiens et un hélicoptère ont été utilisés pour la localiser.

Trafic...

Ce samedi était classé orange dans le sens des départs en raison du début du week-end de la Pentecôte, qui se poursuit jusqu’à lundi. La circulation était donc dense sur l’A10 en direction du sud, et en plus de ça deux accidents ont entraîné des bouchons en direction de Bordeaux, après Sainte-Maure. Deux personnes ont été blessées.

Concours télévisé...

Chaque année, l’animateur Stéphane Bern organise une compétition avec des monuments issus de toutes les régions de métropole et d’outre-mer. La prochaine édition se prépare et on ne sait pas encore qui représentera le Centre-Val de Loire; L’an dernier c’est le château de Villandry et ses jardins qui avaient été retenus... Et ils avaient terminé en 9e position sur 14. Là, le château d’Azay-le-Rideau est en pré-sélection, en compagnie du pont-canal de Briare dans le Loiret et du domaine de George Sand dans l’Indre. Vous pourrez voter dès mardi, et jusqu’au 11 juin. L’émission sera elle diffusée en septembre.