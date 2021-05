Qui veut un job d'été ? Des offres mercredi à Tours

Avec un forum en présentiel.

On avait un peu oublié que des rendez-vous pour l'emploi pouvaient avoir lieu comme avant, c'est-à-dire avec des stands et des rencontres. Pas de visio ce coup-ci mais un événement physique programmé mercredi 26 mai à l'Hôtel de Ville de Tours, mis au point par le Bureau Information Jeunesse basé Avenue de Grammont.

De 13h30 à 17h30 vous pourrez donc participer à ce forum dans la salle des fêtes, et tous les secteurs d'activité seront représentés. Entre 20 et 25 employeurs proposeront, sous forme de job-dating, des offres d'emploi pour l'été, (et aussi dès la rentrée), à temps plein ou partiel. Ils sont issus des domaines suivants : intérim - service à la personne – animation – animation pour vacances adaptées - restauration-tourisme-campings – grande distribution - transport - agriculture - hôtellerie et restauration... Au total près de 500 postes proposés.

L'organisation se fera dans le respect des mesures sanitaires : comptage des personnes (jauge limitée), sens de circulation, distances entre les stands, gel hydroalcoolique, masque obligatoire. Venez avec votre stylo personnel. Et plusieurs CV.