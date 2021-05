Découvrez le pavoisement 2021 du Pont Wilson de Tours

Il vient d’être inauguré.

Deux jours après la réouverture des terrasses, la ville de Tours inaugurait officiellement sa guinguette ce vendredi. Mais pas que : c’était aussi le coup d’envoi du pavoisement du Pont Wilson.



Pour rappel, chaque année, le pont de pierre s’habille de drapeaux pendant la période estivale. Et chaque année leurs motifs sont confiés à un artiste différent, en partenariat avec l’association Mode d’Emploi. Ils restent en place de la fin mai à la fin septembre, pendant toute la période estivale.



Pour 2021, c’est une artiste irano-suédoise qui a été choisie. Elle s’appelle Hasti Radpour. Un projet dans le cadre d’un échange entre la ville de Tours et Linköping, la 5e plus grande ville de Suède qui compte un peu plus de 160 000 habitants et se situe un peu au Sud-Ouest de Stockolm.

A noter que certains drapeaux manquent encore. Ils seront installés la semaine prochaine .

En attendant d’aller vous balader sur place, voici un aperçu avec des photos de Pascal Montagne :