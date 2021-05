StorieTouraine, 22/05/21 - Commerces ouverts 2 dimanches de suite ; 3 classes fermées au collège de Chinon ; Chambray en Coupe d’Europe...

Et un casting à la recherche de nourrissons.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi...

--------------

Ouverture des commerces...

La mesure avait déjà été proposée après le confinement automnal, elle revient pour le printemps : la préfecture d’Indre-et-Loire autorise exceptionnellement les commerces à ouvrir ces dimanches 23 et 30 mai, en quelque sorte pour compenser les pertes de chiffre d’affaire des dernières semaines, puisque les boutiques essentielles viennent tout juste de rouvrir après une longue période de fermeture (début avril, voire encore plus tôt pour Ikea ou les magasins de grands centres commerciaux). Néanmoins, toutes les enseignes ne devraient pas profiter de l’opportunité, souvent ce sont surtout les grandes marques qui le font. A noter que le dispositif n’est pas valable qu’à Tours mais dans tout le département et sous réserve du respect du protocole sanitaire.

Photo d'illustration.

Point Covid...

En raison de la détection de cas Covid, trois classes du collège Jean Zay de Chinon ont été fermées. Une classe de 6e avait déjà été fermée juste avant le week-end de l’Ascension. Selon les derniers chiffres de l’Agence Régionale de Santé, 621 cas Covid ont été détectés du 11 au 17 mai en Touraine, soit 4,1% de tests positifs. Le taux d’incidence est retombé à 102 cas pour 100 000 habitants dans le département, 12 dans la métropole de Tours. On compte 32 malades en soins intensifs à l’hôpital, en nette baisse de 25% en une semaine. Il en reste 57 en service de médecine.



Concernant la vaccination, 201 000 personnes ont reçu au moins une dose en Indre-et-Loire soit le tiers de la population. Près de 85 000 personnes ont eu leurs deux injections.

Handball...

C’est confirmé : Chambray-lès-Tours va disputer une coupe d’Europe la saison prochaine, pour la première fois de son histoire. Le CTHB est assuré de terminer au moins 4e du championnat de LBE grâce à la défaite de Nantes contre Bourg-de-Péage. Le club pourrait même terminer à la 3e place après avoir disputé ses finales aller-retour contre Besançon.

Tennis de table...

De son côté, la 4S de Tours ne remplit pas son objectif de terminer 5e du championnat de Pro B. Elle hérite de la 6e place après une défaite 3-1 à Miramas.

Casting...

On a déjà parlé de la série américaine Serpent Queen qui sera bientôt en tournage en Indre-et-Loire et qui a organisé un vaste casting de figurants à Tours. La production recherche encore du monde, plus précisément des petits bébés de 3 à 4 mois (nés entre le 6 février et le 5 mars 2021). Pour rappel : le programme sera centré autour de Catherine de Médicis avec l’actrice Samantha Morton. Pour tenter votre candidature, allez sur le site castprod.com avant mardi (inscription gratuite).

Des nouvelles des Bodin’s...

Selon France Bleu, le célèbre duo comique va proposer des spectacles cet été dans sa ferme tourangelle. Un retour après une annulation des représentations en 2020. Du coup on pourra découvrir 20 « Les Bodin’s Grandeur Nature » au cours du mois de juillet, avec un maximum de 960 personnes à chaque fois. Des soirées à guichets fermés car les places sont pour les personnes qui avaient réservé l’année dernière.