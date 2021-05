[Photo du jour] Un double arc-en-ciel au-dessus du Vieux-Tours

Moment romantique en centre-ville.

Le week-end de Pentecôte ne s’annonce pas terrible niveau météo... Très gris, humide... Mais aussi ensoleillé, de temps en temps. On a déjà pu s’en rendre compte ce vendredi soir en centre-ville de Tours, ou en dehors de la ville.



Pour la 3e soirée de réouverture des terrasses, les courageuses et courageux qui ont bu un coup ou mangé un morceau malgré les menaces du ciel ont eu le droit à un bel arc-en-ciel à l’heure où le soleil commençait doucement à plonger vers l’horizon.



En regardant vers l’Est, on pouvait donc voir nettement toutes les couleurs sur fond gris en direction de l’Est et même un double arc-en-ciel au-dessus, ce qui n’est quand même pas si fréquent. Les jours à venir en promettent d’autres alors ouvrez l’oeil. En attendant on profite de cette belle image capturée par Pascal Montagne vers la Place Châteauneuf et la Tour Charlemagne...