StorieTouraine, 20/05/21 - Le maire de Saint-Cyr devant la justice ; Gros excès de vitesse à Tours ; Joué-lès-Tours perd son Pavillon Bleu...

Et la mairie de Chenonceaux renonce à son plan de circulation.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi...

Pocès Bygmalion...

Il y avait eu un faux départ fin mars, à cause de l’hospitalisation d’un avocat... Ce jeudi, le procès Bygmalion a bien débuté à Paris. C’est l’autre affaire qui implique l’ancien président Nicolas Sarkozy. Il risque 1 an de prison et 3 750€ d’amende pour avoir laissé filé ses dépenses de campagne en 2012 (plus de 20 millions d’€ en plus que le seuil légal). Il est aussi question de fausses factures dans ce dossier... Et parmi les 14 accusés il y a le maire de Saint-Cyr-sur-Loire Philippe Briand, ex-député, ex-trésorier de cette fameuse campagne présidentielle. Il sera auditionné au tribunal la semaine du 7 juin, lui qui assure ne rien avoir à se reprocher mais s’attend à être condamné. Le procès va durer un mois.

Excès de vitesse...

115km/h en ville c’est vraiment beaucoup trop : c’est la vitesse constatée par les policiers qui assuraient un contrôle dans le quartier Grandmont ce mercredi, plus précisément Avenue de l’Alouette. Le jeune homme qui roulait 65km/h au-dessus de la limite autorisée avec son Audi a vu son permis retiré immédiatement. Son véhicule a été placé en fourrière.

Chenonceaux...

Depuis plusieurs semaines, la commune fait face à une polémique autour de son nouveau plan de circulation. Une rue résidentielle a subitement vu passer beaucoup de trafic et les riverains se sont rebellés. Le tribunal administratif d’Orléans vient d’obliger la mairie à revenir sur sa décision ce qui se fera à partir du 7 juin. Le maire avait toujours dit que ce schéma était temporaire le temps des travaux de rénovation du pont de Civray-de-Touraine qui va encore durer plusieurs mois. Son idée était d’améliorer le confort des touristes, piétons et cyclistes.

Manifestation...

A Joué-lès-Tours, 70 profs et élèves du lycée Jean Monnet se sont rassemblés ce jeudi dans le but de soutenir une de leurs camatrdes, Enkhjin. Cette jeune mongole de 20 ans sans titre de séjour est menacée d’expulsion alors qu’elle doit passer son bac. Une lettre ouvert a été envoyée à la préfète d’Indre-et-Loire pour tenter de faire pencher la balance en la faveur de la future bachelière. Une pétition a également été lancée.

Manifestation (bis)...

Une nouvelle action du collectif Tours Psychiatrie a eu lieu ce jeudi en centre-ville, en direction des locaux de l’Agence Régionale de Santé au Champ Girault. 70 personnes se sont mobilisées pour réclamer plus de moyens. Objectif : faire ouvrir des lits et obtenir des postes supplémentaires.

Pavillon Bleu...

C’était la fierté de Joué-lès-Tours depuis de nombreuses années : le Pavillon Bleu flottant au-dessus du Lac des Bretonnières, signifiant une eau de parfaite qualité et un respect de l’environnement sur ce site de baignade. Il ne pourra pas être remonté cette année, la commune ne l’a plus (ce qui ne veut pas dire que vous courrez le moindre risque en y allant, simplement la commune n’a pas déposé le dossier d’autant plus que le site est resté fermé à l’été 2020 à cause du coronavirus et que sa réouverture n’est pas garantie cette année). Du coup, aucune plage tourangelle n’est dans la liste des 410 sites retenus en France. Il y en a 3 dans la région à Eguzon dans l’Indre, Villiers-sur-Loir en Loir-et-Cher et Châlette-sur-Loing dans le Loiret.

Foot...

C’est confirmé par le club : Nourredine el Ouardani continuera d’entraîner l’équipe première du Tours FC la saison prochaine, malgré des sollicitations externes. Elle repartira en championnat de N3 pour une 3e saison, on espère la première sans interruption Covid son objectif étant de monter au niveau supérieur.