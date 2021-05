StorieTouraine, 19/05/21 - Accident mortel à Courcelles-de-Touraine ; Départ fixé des gens du voyage à Amboise ; Annulation des Kampagn’arts...

Et des policiers tourangeaux manifestent à Paris.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi...

Accident mortel...

Mardi soir, une femme de 61 ans est décédée lors d’un accident à Courcelles-de-Touraine, sur la D68. La voiture de cette Langeaisienne en a percuté une autre vers 21h30. A priori elle n’aurait pas respecté une priorité. C’est la 11e victime de la route cette année dans le département. Le conducteur de l’autre véhicule n’a pas été blessé.

Manifestation de policiers...

Ce mercredi après-midi, les syndicats de police revendiquent 35 000 personnes pour un rassemblement devant l’Assemblée Nationale à Paris. Une manifestation deux semaines jour pour jour après le meurtre du brigadier Eric Masson à Avignon, mais aussi peu de temps après la mort d’une policière de Rambouillet. L’idée était de leur rendre hommage mais aussi de demander des sanctions plus lourdes en cas de violences contre les forces de l’ordre. De nombreux politiques de droite, de gauche ou écologistes sont venus, y compris le ministre de l’intérieur. Une cinquantaine de policiers tourangeaux ont également fait le déplacement.

Gens du voyage à Amboise...

Les 50 caravanes qui se sont installées dimanche sur l’Île d’Or auront quitté les lieux dimanche comme en atteste une convention signée avec la mairie. La ville a entamé une négociation pour éviter un recours judiciaire. Les personnes qui ont préféré ce campement illégal à l’aire de grand passage de Pocé-sur-Cisse se sont également engagées à payer l’eau, l’électricité, l’occupation du domaine public et le montant d’éventuelles dégradations.

Une navette à Chinon...

Elle reliera la gare, le parking Beauloisir, la forteresse et la Place Jeanne d’Arc en 15 minutes deux fois par heure de 10h à 20h, tout au long de l’été. Et ce sera gratuit tout comme l’ensemble du réseau de bus. Coût du projet : 35 000€ d’argent public.

Concerts...

L’une des premières stars d’envergure nationale à revenir à Tours ce sera Francis Cabrel, dès le 1er juillet au Vinci. Les billets sont en vente. Attention si vous aviez un ticket pour les 9 et 10 mars de cette année, il faut vous faire rembourser et prendre une nouvelle place pour ce concert. Par ailleurs, Patrick Bruel ajoute une date tourangelle à sa tournée acoustique : mardi 21 septembre, également au Vinci. Il y sera également le lendemain. Places à partir de 39€.



Sinon, on a appris ce mercredi l’annulation de l’édition 2021 du festival des Kampagn’arts en Nord-Touraine. L’événement de Saint-Paterne-Racan reviendra en juin 2022. L’association qui l’organise pourrait tout de même organiser une manifestation à la rentrée si les conditions sanitaires le permettent.

Rugby...

Au chapitre des reports, le tournoi de rugby à 7 Howard Hinton de Tours n’aura pas lieu à ses dates habituelles cette année, c’est-à-dire fin mai. Il est reporté les 30 et 31 octobre pour une version spéciale autour d’Halloween, avec des matchs à 7 mais aussi à 5.

Tennis de table...

La 4S de Tours a battu Metz 3-0 mardi soir dans sa salle. Un bon point pour son dernier match à domicile de la saison. De quoi bien figurer au classement final du championnat de Pro B.