Tours : Chouette, la guinguette est de retour

Avec une programmation riche !

C’est d’ordinaire un signe qui annonce les beaux-jours, la belle saison. L’ouverture de Tours-sur-Loire, plus familièrement appelée guinguette de Tours, est souvent attendue par de nombreux Tourangeaux, impatients de se poser sur la terrasse donnant sur la Loire, et de profiter des animations proposées tout au long de l’été.

Alors certes, pour la deuxième année de suite, l’épidémie du Covid, va entraîner son lot de restrictions, mais ne boudons pas notre plaisir.

Point de vue pratique, comme l’an dernier, la jauge sera réduite. 280 places dans un premier temps, 450 à partir du 09 juin. C’est le nombre autorisé par la Préfecture pour respecter les gestes barrière. Sur place, obligation d’être assis également, que ce soit pour consommer ou non.

Malgré tout, les équipes du Petit Monde, association en charge de la programmation, qui se sont entourés cette année de Gwendal Stéphan d’Acteurs de Territoires (qui officie par ailleurs à la guinguette de Saint-Avertin ou encore à Bléré pour la saison culturelle et Jour de Cher) afin de concocter un programme riche : « Nous avons souhaité privilégier une programmation de proximité, responsable et partagée qui favorise les circuits courts et qui valorisent le vivier culturel en faisant appel aux acteurs culturels locaux pour répondre au mieux aux aspirations de tous. Une programmation familiale, ouverte sur le monde, exigeante et exaltante qui réjouit nos sens et nous interroge sur nos quotidiens et nos devenir » expliquent-il.

Au total ce sont 250 événements qui auront lieu tout au long de l’été que ce soit des concerts, des ateliers danse, des ateliers artistiques, du cinéma en plein air ou encore des arts de rue avec une 20aine de spectacles programmés dans ce domaine.

Cela débute dès ce mercredi 19 mai à 18h pour la guinguette principale et La Plage sur la rive-nord. L’ouverture de « Chez Dupont » sous la bibliothèque aura lieu de son côté le 04 juin, tandis qu’il faudra patienter jusqu’au 1er juillet pour profiter de l’espace « Le Foudre » aux pieds de la Fac des Tanneurs.

Le programme d’ici dimanche :

Mercredi 19 mai :

18h- 20h : Ouverture / Accueil surprise - Guinguette principale

Jeudi 20 mai :

18h- 20h : Jazz Manouche avec Trio Retro Swing – Guinguette principale

Vendredi 21 mai :

18h - 20h : Samba Do Zé (musique de chambre brésilienne) - Guinguette principale

18h30 : Les Peaux Rouges de la Cie Colbok (arts de la rue) – La Plage

19h30 : Beethoven Melalo Vivace - Monsieur le Directeur (cirque contemporain) – La Plage

Samedi 22 mai :

16h30 : Princesse Jenny Cie Ginagagap - Spectacle Jeune Public - Bar à mômes

18h30 : Beethoven Melalo Vivace - Monsieur le Directeur (cirque contemporain) – La Plage

Des Lions pour des Lions - 17h30 à la Plage et 20h à la Guinguette principale

Dimanche 23 mai :

15h - 17h : Slackline sur l'ile Simon

De 15h à 18h : Kafarnarium Melodiam Vitae (sieste musicale) - La Plage

17h - 20h : Voulez vous cha cha cha ? avec DJ Chacha – Guinguette principale

Et pour connaître le programme de toute la saison, rendez-vous sur tourssurloire. fr