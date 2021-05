Le Pont Wilson rouvert aux voitures et aux bus dès mardi 25 mai

Mais ce n’est que temporaire.

Il ne faut surtout pas y voir un recul de la politique de la ville de Tours en matière de vélo, juste un plan B en période de travaux. Dès ce mardi 25 mai, le Pont Wilson rouvre aux voitures et même aux bus dans le sens Nord-Sud. La piste cyclable à double-sens créée pendant l’été 2020 sera donc remplacée par une voix de circulation pour véhicules à moteur, les cyclistes devront partager la route avec eux ou avec les piétons.



Cette décision n’est que temporaire, précisément jusqu’au 4 juillet. Il s’agit d’éviter trop de bouchons en centre-ville lors de la dernière phase du chantier de rénovation du Pont Napoléon (ouvrage de 420m des années 60 traversé quotidiennement par 30 000 véhicules, et 700 à 1 000 vélos).



Depuis 2019, l’ouvrage subit d’importants travaux de remise aux goûts du jour (nettoyage, remplacement des rembardes, éclairage, structure...). L’opération qui commence pendant ce printemps et qui s’achèvera pendant l’été est chiffrée à 1,9 million d’€. Elle s’étendra jusqu’au 1er septembre. Il s’agit de refaire l’étanchéité de la structure, de mettre à niveau les pistes cyclables, d’aménager une bande pavée pour différencier l’espace piéton de l’axe dédié aux vélos, le retrait de tags, l’installation d’un portique pour empêcher certains camions de passer...



Dès mardi 25 mai, ces travaux vont nécessiter la coupure du pont dans le sens Nord-Sud (mais on pourra toujours l’emprunter dans l’autre sens). Les voitures seront invitées à traverser la Loire par le périphérique ou par le Pont Wilson, les bis 11, 14 ou 50 traverseront eux par le Pont Wilson (et comme d’habitude sur le Pont Napoléon en direction de Saint-Cyr, Fondettes et Luynes). Des horaires spécifiques ont été mis en place par Fil Bleu, et ils sont disponibles sur www.filbleu.fr. D’autres perturbations sont annoncées du 5 juillet au 1er septembre, avec cette fois une fermeture totale du Pont Napoléon (sauf pour les piétons et les vélos). Les déviations se feront par le périphérique ou le Pont Mirabeau, mais pas par le Pont Wilson qui sera rendu aux modes de circulation dits doux jusqu’à la fin de l’expérimentation de ce modèle par la ville. C’est elle qui décidera ou non de le rendre définitif selon le bilan.



Retenez par ailleurs que dès cette semaine, les véhicules venant des quais de Loire par Saint-Cyr doivent emprunter la trémie Nord pour rejoindre le pont. La rampe ouest d’accès au parking des bords de Loire est fermée, et les stationnements côté ouest inaccessibles.