Tours : Les abords de 5 écoles interdites (temporairement) aux voitures

« Les rues scolaires » vont être testées aux abords de 5 écoles dans un premier temps…

A partir de la semaine prochaine, la ville de Tours va expérimenter l’opération « rue des écoles » déjà mise en place dans d’autres villes comme à Lille. Un test réclamé par de nombreux parents d’élèves de certaines écoles tourangelles, parfois par la communauté éducative également. Un test qui trouvera forcément son lot de détracteurs également.

Concrètement, les abords de cinq écoles dans la ville seront interdits aux voitures de façon temporaire au moment des entrées et sorties des élèves, soit entre 8h10 et 8h40 le matin et entre 16h20 et 16h50 le soir.

Les cinq écoles concernées sont :

l’école Jules Verne (fermeture de la rue Honfleur),

le groupe scolaire Jean Giraudoux/Arthur Rimbaud (fermeture de la rue Bellini),

l’école Clocheville (rue Clocheville),

l’école Velpeau (rue Deslandes),

l’école Rabelais (fermeture de la contre allée).

« Notre objectif premier est la sécurisation des abords des écoles pour les enfants car les parvis d’écoles sont souvent des lieux de tension avec la circulation automobile ou les arrêts en double file » explique Armelle Gallot-Lavallée, adjointe en charge des mobilités qui y voit aussi un moyen de lutter contre la pollution pour les enfants ou encore une façon d’encourager les mobilités douces.

Une expérimentation que l’adjointe aimerait développer par la suite progressivement à un maximum d’écoles, « nous le ferons en lien avec le personnel mais aussi les parents d’élèves. »

Et Armelle Gallot-Lavallée d’y voir même « le début d’un processus de réappropriation de l’espace public » dit-elle en citant pourquoi pas « à l’avenir des « rues des enfants » le dimanche par exemple, c’est-à-dire des rues interdites aux voitures ces jours-là afin que les enfants puissent y jouer en toute sécurité tout comme les familles y sortir sereinement. »