StorieTouraine, 17/05/21 - Polémique sur un élevage de canards ; Grève au service orthopédie du CHU ; Les gens du voyage sur l’Île d’Or...

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi...

Mobilisation animaliste...

Ce lundi, le militant Pierre Rigaux, naturaliste indépendant, fondateur de l’association Nos Viventia, publie une vidéo pour dévoiler les conditions d’élevage de canards colverts pour la chasse, dans une exploitation tourangelle située à Céré-la-Ronde, « une des plus grosses d’Europe » selon lui.



« J'ai pu obtenir ces images grâce à un lanceur d'alerte. Elles ont été tournées il y a moins de deux semaines, en mai 2021. Jamais à notre connaissance n'avaient été diffusées jusqu'alors des images montrant l'intérieur de ce type d'élevage intensif de canards pour la chasse. Selon un des responsables de l'élevage que nous avons contacté, l'exploitation est un "bunker" dans laquelle personne n'entre » détaille-t-il.



« Les chasseurs français tuent chaque année 1,2 million de canards colverts selon les dernières estimations disponibles ; une grande partie de ces colverts sont issus d'élevage » poursuit le texte accompagnant la séquence. « Nos images montrent des canards concentrés dans des bâtiments, conditions incompatibles avec leurs impératifs biologiques s'agissant d'oiseaux qui nagent et qui volent ; seule une partie des colverts ont accès au plan d'eau dans des volières (...) Les morts sont nombreux dans les bâtiments. Ils ne sont pas toujours ramassés » dénonce-t-il précisant néanmoins que « Selon un responsable de l'élevage, la ferme est "hyper contrôlée par les services vétérinaires, d'autant plus qu'on est en période de grippe aviaire. »



Le maire de la commune esime lui, via France Bleu, qu’il n’a jamais eu écho de tels agissements. La direction dit elle que les images sont trafiquées et va porter plainte. La préfecture d’Indre-et-Loire n’a pas relevé d’infraction mais va lancer une nouvelle inspection.

Grève au CHU...

Ce lundi, le syndicat Sud associé à la CGT et à FO annonce le début d’un nouveau mouvement social au sein de l’hôpital Trousseau de Chambray, au service orthopédie. Les équipes de nuit se disent épuisées et demandent des moyens supplémentaires ainsi qu’une amélioration de leurs conditions de travail. Il est aussi question de dénoncer 12 fermetures de lits récentes.

Amboise...

La mairie regrette l’installation d’environ 80 véhicules de la communauté des gens du voyage sur l’Île d’Or au milieu de la Loire, plutôt que sur l’aire de grand passage de la commune. Ils sont arrivés ce week-end. Un référé doit être déposé pour demander une expulsion.

Basket...

Immanquable Place Jean Jaurès : depuis ce lundi il y a une grande banderole pour féliciter les joueurs de l’UTBM, 1ers de leur poule de Nationale 1 et qui évolueront en Pro B la saison prochaine. Une première depuis 23 ans. Par ailleurs le club change de nom pour devenir le TMB : Tours Métropole Basket. Son budget devrait augmenter pour approcher les 2 millions d’€.

Tennis de table...

Assuré du maintien dans le championnat de Pro Dames, Joué-lès-Tours veut néanmoins finir sa saison en beauté donc avec du succès. A voir si ce sera le cas ce lundi lors d’une rencontre à domicile contre Grand-Quevilly. Elle débute à 19h30 et on pourra la suivre en Facebook Live sur la page du TT Joué.