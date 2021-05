Les musées de Tours gratuits jusqu'à 18 ans

Avec également d'autres tarifs préférentiels.

Le Musée des Beaux-Arts de Tours rouvre ce mercredi 19 mai après plus de 6 mois sans visiteurs dans ses allées. La faute au coronavirus... Même chose pour le Château de Tours, le Musée du Compagnonnage et le Muséum d'Histoire Naturelle. Si vous comptez vous y rendre dans les prochains jours, bonne nouvelle : la grille tarifaire a changé et elle est plus avantageuse.

L’adjoint au maire en charge de la culture Christophe Dupin a décidé que l’ensemble des mineurs souhaitant découvrir les collections ou les expositions pourront entrer gratuitement. Donc pas besoin de payer jusqu’à 18 ans. La mesure a officiellement éé votée par le conseil municipal.

Concrètement, jusqu’ici, les musées de Tours étaient gratuits pour les moins de 12 ans et ils proposaient un tarif réduit entre 12 et 18 ans. La gratuite est donc étendue aux adolescents.

Pour les jeunes adultes, l’entrée aux musées sera également plus avantageuse : ils pourront profiter d’un tarif réduit de 50% jusqu’à 26 ans. Ce prix minoré concernera également les personnes handicapées ainsi que leur accompagnant, et les anciens combattants. Enfin, comme tous les musées de la ville ne sont pas équipés de salles climatisées, un tarif spécial canicule est créé et il sera activé systématiquement en cas de fortes chaleurs, en compensation de conditions de visites moins confortables.

Parmi les expos temporaires à découvrir en ce moment : l’expo Araignées qui a beaucoup de succès au Muséum d’Histoire Naturelle mais aussi une expo sur le centenaire du peintre tourangeau Olivier Debré au Musée des Beaux-Arts. Le Muséum d'Histoire Naturelle ne sera accessible que sur réservation dans un premier temps, tout comme le Musée du Compagnonnage le week-end.

En 2019, les 4 musées de Tours ont totalisé un peu moins de 160 000 entrées, contre 168 000 l’année précédente.