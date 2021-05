StorieTravaux, 16/05/21 – Des fermetures sur l’A10 et l’A85 cette semaine

Et des travaux à Tours, Luynes, Saint-Cyr...

Pour bien circuler, Info Tours vous propose une compilation hebdomadaire des nouveaux chantiers portés à notre connaissance. Voici ce qu’il se prépare pour la semaine du 17 mai…

A10 :

Durant 4 nuits (lundi 17, mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 mai), de 20h à 7h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Sainte-Maure-de-Touraine (n°25), en provenance de Bordeaux. Fermeture de la bretelle de sortie et d'entrée de l'échangeur Vouvray (n°20), en provenance de Bordeaux et en direction de Paris. Des déviations seront mises en place.

Du lundi 17 mai à 8h au vendredi 11 juin à 16h, jour et nuit : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85). Fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85). Il faudra suivre les déviations.

A85 :

Du lundi 17 mai à 8h au vendredi 11 juin à 16h, jour et nuit : fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85). Fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction de Vierzon (A85). Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

Tours :

Dès ce lundi, et jusqu’au 25 juin, travaux de mise en accessibilité de la Rue Jean Mermoz. Le stationnement sera interdit. 2 semaines de chantier débutent Place de Dunkerque et Allée d’Evreux. Le stationnement sera interdit, et même la circulation les 25 et 26 mai à partir de 8h. Enfin, 3 semaines de travaux sont à suivre pour créer un trottoir traversant entre la Rue du Dr Giraudet et le Boulevard Royer. La circulation sera déviée.

Travaux avec conséquences sur le réseau Fil Bleu :

En raison de travaux Avenue de l’Europe à Tours, les arrêts Luxembourg ne sont pas desservis par la ligne 2 jusqu’au 11 juin. Vous devez vous reporter aux arrêts provisoires, situé Avenue Gustave Eiffel.

En raison de travaux rue du Colombier à Tours, l’arrêt Colombier n’est pas desservi par la ligne 18 (direction Petite Arche). A partir de jeudi, vous devrez vous reporter à l'arrêt provisoire, situé rue du Colombier.

En raison de travaux rue Emile Zola à Tours ce lundi, les arrêts Zola, Nationale et Jérusalem ne sont pas desservis par la ligne C1 (direction Bretonneau). Vous devez vous reporter à l'arrêt Ste Ursule situé rue Emile Zola, où l’arrêt Marceau situé rue des Halles.

En raison de travaux Avenue des Cèdres à St-Cyr-sur-Loire, les arrêts Lebrun et Cèdres ne sont pas desservis par la ligne C2 et ce jusqu’au 26 mai. Vous devez vous reporter à l'arrêt Mésangerie, situé rue de la Mésangerie.

En raison de travaux rue Victor Hugo, les arrêts IME, ESAT Les Vallées et Vaugareau ne sont pas desservis par les lignes 50 et 68 (lundi et mardi, dans les deux sens). Vous devez vous reporter à l'arrêt Barbinière, situé rue Albert Duc de Luynes.