[Faut y aller] Un escape game fantomatique gratuit à Tours-Nord

Plus précisément dans le quartier des Douets.

Si vous aimez les énigmes, vous avez une mission dès l’apparition de la première éclaircie de la journée : rejoindre le quartier des Douets à Tours-Nord. Son comité de quartier vient d’avoir une idée originale pour arpenter les rues puisqu’il a imaginé un escape game. Le pitch : l’âme d’un fantôme errant a été aperçue au Château des Grandes Brosses. Afin de conserver la sérénité du lieu, il faut la libérer.

« Nous avons essayé de concocter des énigmes pour tous les goûts : mots mêlés, cryptages, morse, rébus, énigmes culturelles, historiques, géographiques etc » expliquent les organisateurs.

Tout est gratuit, il suffit de télécharger le guide de jeu en ligne sur Internet avant de démarrer. Tout est indiqué. On peut tenter l’aventure en solo, en famille, entre amis… Les enfants peuvent y trouver leur compte à partir de 4 ans. Il y a aussi un aspect historique, l’idée étant d’en apprendre un peu plus sur l’histoire de cette zone et de son parc.

« Si vous n’arrivez pas à résoudre une énigme, ne restez pas bloqué, vous pouvez toujours revenir pour re-essayer de trouver une bonne réponse. De plus, des indices sont disponibles pour vous aider (attention, plus vous utilisez d' indices, plus vous perdrez de points » détaillent également les concepteurs du jeu. Pour pouvoir lire des indices, vous devez télécharger l'application gratuite des QR Codes sur votre téléphone.

En quelques semaines, près de 200 personnes ont tenté de libérer le fantôme de Tours-Nord. Ne traînez pas trop, vous avez jusqu’au 31 mai pour essayer et participer à un tirage au sort pour gagner des cadeaux.

Toutes les infos sur la page Facebook de l’événement.