StorieTouraine, 16/05/21 – Manif pro-Palestine à Tours ; Action anti-5G ; L’UTBM gagne et jouera en Pro B la saison prochaine…

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce dimanche.

Manifestation…

Ce samedi, partout en France, on manifestait pour soutenir le peuple palestinien. Depuis plusieurs semaines, le Proche-Orient est en proie à d’importants troubles, sans doute les plus sérieux depuis 7 ans. Israéliens et Palestiniens s’affrontent dans la rue ou à coups d’armes militaires, les victimes sont nombreuses. Plus de 400 personnes se sont réunies à Tours pour dénoncer cette violence et l’oppression du pouvoir israélien. Une action soutenue par plusieurs partis politiques comme le NPA ou le Parti Ouvrier Indépendant, mais aussi par de nombreuses associations locales.

A noter qu’en parallèle, quelques Colombiens ont manifesté contre les violences dans leur pays.

Manifestation (bis)…

Il n’y avait que quelques militants mobilisés cette fois. Action symbolique d’Extinction Rébellion devant les portes des opérateurs téléphonique du centre-ville de Tours. L’idée était de dénoncer le nouveau réseau téléphonique 5G en cours de déploiement en France et en Touraine (déjà plus d’une centaine d’antennes actives).

Basket…

C’est fait : Tours va jouer en Pro B la saison prochaine. Samedi soir, l’UTBM se déplaçait à Challans pour la dernière journée du championnat de Nationale 1. L’objectif était clair : il fallait gagner pour terminer en première place de la poule et s’assurer la montée dans le championnat supérieur. Malgré une entame de match difficile, les Tourangeaux ont pris les commandes dans le 2e quart-temps pour ne plus les lâcher et s’imposer avec la manière au final : c’est-à-dire avec 17 points d’avance et plus de 100 unités au compteur. Le résultat donc : 109 à 92. Autant dire qu’il y avait la fête sur le parquet, l’ambition du club qui a démarré en N2 en 2014 étant désormais remplie. Cela faisait 23 ans que Tours avait quitté le 2e niveau du basket français.

Tennis de table…

L’autre victoire sportive de la soirée est signée de la 4S Tours qui a remporté son match contre Argentan 3-0 ce samedi depuis sa salle du quartier Tonnelé. Une bonne nouvelle alors qu’il ne reste plus que deux journée avant la fin du championnat de Pro B.