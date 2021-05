StorieTouraine, 15/05/21 – Verdict au procès d’assises du Pont Wilson ; Citya rachète Century 21 ; « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu » tourne à Chinon…

Et l’épilogue de la saison pour le basket tourangeau.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi.

Assises d’Indre-et-Loire…

Depuis lundi, le tribunal de Tours accueillait le procès de deux hommes accusés de tentative de meurtre le soir de la Fête de la Musique 2018, au niveau du Pont Wilson. Filmés par des caméras de surveillance, les faits s’étaient déroulés vers 3h40 du matin. Deux hommes avaient été gravement blessés. Le verdict est donc tombé ce vendredi après plus de 5h de délibéré : 10 et 12 ans de prison ferme. Deux autres hommes impliqués dans l’affaire ont écopé de 3 et 4 ans de prison, dont 2 avec sursis.

Rachat d’entreprise…

Le groupe tourangeau Citya s’agrandit encore. L’entreprise dirigée par Philippe Briand qui est également maire de Saint-Cyr-sur-Loire confirme le rachat du réseau de 900 agences immobilières Century 21 qui appartenait jusqu’ici à Nexity. Une transaction à 86,5 millions d’€.

Basket…

L’UTBM va-t-il réussir à monter en Pro B ? On va le savoir ce samedi soir. Tours joue à Challans dès 20h, 4 jours après son succès contre Toulouse. Le match est extrêmement important : en cas de victoire, les Tourangeaux accèderont au 2e niveau national du basket français, un objectif affiché depuis 7 ans. Il ne faut donc pas perdre. La rencontre sera diffusée sur Facebook.

Tennis de table…

La fin de saison approche également pour la 4S de Tours à qui il reste 3 matchs avant le terme du championnat. 3 rencontres à disputer en une semaine dont la première à domicile ce samedi contre Argentan, que les Tourangeaux avaient battu dans leur salle lors du match aller. Premiers échanges à 17h, à suivre en vidéo sur la page Facebook du club.

Tournage…

Les fidèles de la saga Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu le savent : l’action principale se situe en Touraine, plus précisément à Chinon. Depuis le 2e épisode, l’équipe vient tourner dans la cité de Rabelais. Malgré un décalage après la mort de trois membres de l’équipe technique dans un accident de la route, les opérations pour le 3e volet ont débuté cette fin de semaine dans des commerces du centre-ville, en présence de Chantal Lauby. Les caméras vont rester sur place une semaine entière (contre 4 jours la fois précédente).