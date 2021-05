[Coup de pouce] Qui veut courir pour soutenir le CHU de Tours ?

2 cours au programme ces prochains jours.

[Coup de pouce] c'est la rubrique d'Info Tours pour soutenir des initiatives locales qui le méritent.

-----------------

En attendant le retour des trails ou des courses comme les 10 et 20km de Tours, il faut accepter de partir solo en ce moment quand on s’engage dans une épreuve de course. La dure loi de la crise sanitaire. Cela dit, on peut se motiver en se disant qu’on fait une bonne action. C’est l’idée avec les deux événements dont on vous parle aujourd’hui, pensés pour soutenir le CHU de Tours.

Tou(r)s en Course :

2e édition de cet événement créé en 2020 en plein confinement. L’objectif : réaliser 5km en ville, dans votre jardin, à la campagne, en salle de sport… Où vous voulez. Sans personne autour de vous, ou alors avec famille et amis. Tant que vous respectez les gestes barrières vous faites bien comme vous voulez.

Le montant des inscriptions (6€) et les éventuels dons seront intégralement reversés Fonds de dotation du CHRU de Tours pour la modernisation et l'aménagement de la salle d'attente de l'hôpital de jour de cancérologie du CHU de Tours. Pour vous engager ça se passe en cliquant sur ce lien.

L’événement aura lieu les 5 et 6 juin.

Challenge Mon Hôpital :

Là, c’est une initiative de l’association Les Emplaqués, née en 2009 et qui renouvelle un événement testé en 2020 (2 000 personnes rassemblées lors de la première édition à l’automne, au bénéfice de 15 hôpitaux partout en France). Cela a permis de financer du matériel sportif pour les services d'oncologie pédiatrique de ces hôpitaux, ainsi que le rassemblement de 600 promesses de don de sang et de plaquettes.

En 2021, le Challenge Mon Hôpital aura lieu du 12 au 20 juin, en parallèle de la Journée Mondiale des Donneurs de Sang. Le principe est simple : courir un maximum de kilomètres pendant la période du défi. L’hôpital qui aura cumulé le plus de kilomètres obtiendra un financement à destination de son service d’oncologie pédiatrique, qui se rajoutera aux fonds collectés individuellement par les participants courant pour cet hôpital. Au total, 25 établissements bénéficieront du dispositif dont Tours.

Frais d’inscription : 10€, avec un t-shirt à la clé. Plus d’infos sur ce lien. 100% des fonds collectés par les participants seront reversés à l’hôpital pour financer du matériel sportif pour les enfants atteints de cancer (70% des fonds collectés) ainsi que des actions de sensibilisation au don de sang et de plaquettes dans les écoles de la même ville (30% des fonds collectés).

Et bien sûr, vous avez tout à fait le droit de tenter les deux aventures !