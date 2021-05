Réouverture des cinémas : quels films à l’affiche en Touraine ?

On peut déjà réserver ses places.

Mercredi 19 mai c’est la réouverture des terrasses mais aussi des musées, des salles de spectacles et des cinémas. 6 mois que l’on n’a pas pu se lover dans un gros fauteuil confortable devant un écran géant (à moins d’être équipé à la maison, mais ce n’est pas si fréquent). Certes, dans un premier temps les salles ne vont rouvrir qu’à 35% de leur capacité, même pas sûr qu’on puisse y déguster du pop corn… Mais l’essentiel c’est le retour de l’accès à la culture pour le plus grand nombre.

Quelle culture ? Les salles tourangelles n’ont pas attendu pour dévoiler leur programmation, comprenant à la fois des films sortis fin 2020 mais qui ont passé peu de temps en salle (Adieu les cons d’Albert Dupontel récompensé depuis aux César ou Garçon chiffon de Nicolas Maury) mais aussi des pépites très attendues comme Mandibules (le dernier Quentin Dupieux) ou Tom et Jerry.

Ainsi, le CGR des Deux-Lions de Tours – le plus gros multiplexe du département – programme 18 films du 19 au 25 mai avec des séances qui se termineront au plus tard à 20h45 pour laisser le temps au public de rentrer avant le couvre-feu de 21h. En compensation, il y aura des projections matinales dès 10h55. On pourra par exemple aller voir ADN, dernier film de la réalisatrice Maïwenn, le manga japonais Demon slayer en sortie nationale ou Peninsula qui n’avait eu droit qu’à 9 jours d’exploitation avant le reconfinement automnal. Les réservations sont ouvertes pour être sûr d’avoir une place. Idem au CGR Centre qui programme 13 longs métrages dont 30 jours max qui date d’octobre mais aussi Envole moi et Falling de Viggo Mortensen en sortie nationale (VO ou VF).

Au Ciné Loire de Tours-Nord, une dizaine de propositions dans les différentes salles classique ou la salle Imax (qui projettera Demon slayer). Mandibules, Tom et Jerry, Adieu les cons ou Les Trolls 2 seront de la partie.

Du côté des Studio, 1er multiplexe art et essai de France, on peut aussi réserver ses places en amont – c’est d’ailleurs chaleureusement conseillé. Les séances matinales seront de retour. Adieu les cons, ADN, le film phénomène des Oscars Drunk, Garçon chiffon ou Petit vampire de Joann Sfar font partie de la quinzaine de propositions.

Bien sûr, même en dehors de Tours on va reprendre les projections, par exemple à Amboise ou Montbazon mais pas à Chinon (le cinéma ne rouvrira qu’après l’été en raison de travaux). Pour connaître le détail des films, direction les sites web ou réseaux sociaux des salles. Notez enfin que le réseau Ciné Off reprend lui aussi du service dès jeudi 20 mai avec Drunk en VO à l’Île-Bouchard ou Poly de Nicolas Vanier à La Grange de Luynes. L’entrée est à 4€. Adieu les cons ou Antoinette dans les Cévennes seront à découvrir à Sainte-Maure-de-Touraine, Saint-Pierre-des-Corps ou Neuvy-le-Roi.