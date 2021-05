On sait à quoi s'attendre pour la réouverture de la guinguette de Tours

Des verres et de la culture.

On compte les heures : mercredi 19 mai, le gouvernement autorise les terrasses à rouvrir partout en France après plus de 6 mois de fermeture totale. Tous les bars et restaurants ne vont pas reprendre - beaucoup attendront le 9 juin - mais la guinguette de Tours sera dans la place immédiatement... On sait même exactement comment ça va se passer.

La ville de Tours explique que la terrasse située sous le pont Wilson ouvrira à 18h pour son premier jour d'activité, et attention : il faudra l'avoir quittée avant 21h pour respecter le couvre-feu. Cette soirée que l'on espère pas trop pluvieuse se fera avec des surprises, nous indique-t-on. En attendant le début des animations culturelles à proprement parler dès jeudi 20 mai : jazz manouche avec Trio Retro Swing dès 18h, musique de chambre brésilienne le lendemain, spectacle jeune public le samedi à 16h30, cha cha cha le dimanche dès 17h.

Précisons que dans un premier temps, seules la guinguette principale et La Plage (située au nord, Quai du Portillon) seront accessibles au public tourangeau. Chez Dupont ouvrira le 4 juin au pied de la bibliothèque centrale et Le Foudre ne débutera son service que le 1er juillet à proximité de la pente qui mène aux Tanneurs. Par ailleurs, conformément aux directives du gouvernement, la guinguette ne rouvrira pas à pleine capacité : seulement 50% de sa jauge habituelle, masque obligatoire pour se déplacer ou quand on ne boit pas, interdiction de consommer debout, pas plus de 6 personnes par table. Du personnel sera là pour faire respecter les consignes sanitaires. Possible qu'il y ait plus de demande que d'offre...

Le programme culturel est, lui, déjà en ligne en intégralité sur le site de Tours-sur-Loire. Cela vous permettra de constater que La Plage va avoir droit à des animations dès ses premiers jours d'ouverture : arts de la rue et cirque vendredi 21, spectacle samedi 22, sieste musicale le 23.