Covid-19 en Touraine – Baisse de pression en réa ; Tests à la gare de Tours ; 16 000 vaccinations à Neuillé-Pont-Pierre…

Le point sur la pandémie en Indre-et-Loire.

L’Agence Régionale de Santé a publié ce mercredi un nouveau point d’étape sur l’épidémie de Covid-19 dont voici les principales données en Indre-et-Loire :

1 001 cas recensés du 2 au 8 mai (en baisse)

6% de tests positifs, en baisse et inférieur à la moyenne nationale

Taux d’incidence de 165 cas pour 100 000 habitants en Indre-et-Loire et 196 dans la métropole de Tours

51 patients Covid en réanimation dans le département (en baisse), 77 dans les services de médecine

Désormais 372 décès depuis le 1er septembre (+7 en 48h)

Le département d’Indre-et-Loire est celui qui teste le plus dans la région : quasi 17 000 dépistages en 7 jours. Et les opérations se poursuivent même pendant ce week-end de l’Ascension ce vendredi de 9h à 13h et de 13h30 à 18h sur le parvis de la gare (rebelote lundi au même endroit et aux mêmes horaires). Des autotests gratuits seront également distribués.

Concernant la vaccination, 175 460 personnes ont reçu au moins une dose en Touraine, quasi 68 000 en ont eu deux. Et la région vient de dépasser le cap du million de piqûres. Dont 16 000 pour le centre de Neuillé-Pont-Pierre où 90 professionnels se relaient depuis 18 semaines. La CPTS (association de médecins) explique qu’aucune dose n’a été jetée ni perdue « malgré les imprévus ».

« Il reste encore beaucoup de travail, ainsi, le centre de vaccination Nord Touraine renforcera son action en élargissant ses plages horaires, en fonction des doses disponibles : des séances nocturnes (dont la première ce 12 mai), des samedis entiers... Le centre monte donc encore en puissance avec plus de 2 500 injections par semaines, grâce à notre engagement et pour votre santé » poursuit le communiqué.