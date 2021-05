StorieTouraine, 12/05/21 – Fête illégale à Tours ; Une maison en flammes à Veigné ; 62% des conducteurs de la région en insultent d’autres…

Et des trains supprimés ce week-end.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi.

------------

Vente aux enchères...

Avant de développer les principaux titres du jour, revenons sur cette vente aux enchères organisée mardi au tribunal de Tours : celle du château de Véretz, superbe propriété qui domine la commune et offre une vue sur le Cher qui coule en dessous. Mise à prix de la bâtisse : 720 000€. Le bâtiment connu parce qu’il aurait été le lieu de rédaction de l’édit de Nantes a été reconstruit au XIXe siècle. Il fait 1 400m² (10 chambres, 6 logements, une conciergerie, 15ha de parc, des caves…). Voltaire y a séjourné tout comme Madame de Sévigné. Il a été adjugé deux fois son prix de base : 1 515 000€, les enchères montant de 5 000€ en 5 000€. Le nouveau propriétaire s'appelle Michel-Hubert Videgrain qui possède des cliniques et pourrait également en faire un site de santé.

Fête illégale…

Mardi soir à 22h une patrouille de la police municipale de Tours a été appelée pour des nuisances sonores Place Abbé Payon. Il s’y déroulait une fête regroupant plusieurs personnes avec de l’alcool. Les fonctionnaires ont cherché à stopper l’événement mais les participants se sont rebellés : un agent a reçu de la bière au visage et un second plusieurs claques, sans toutefois être blessé précisent les forces de l’ordre. Une personne a été placée en garde à vue. Plusieurs autres ont été verbalisées pour non-respect du couvre-feu et non port du masque.

Incendie…

Ce mercredi matin vers 4h, le feu a détruit une maison de 200m² à Veigné au sud de Tours. Près de 40 pompiers ont été mobilisés. 3 personnes ont pu s’extraire de l’habitation et n’ont pas été blessées. Il s’agit d’un couple et de leur fils. L’origine du sinistre devra être déterminée par l’enquête. Il serait parti du garage.

Point SNCF…

Le trafic des trains Rémi est normal en Centre-Val de Loire. Pas celui des TGV : 7 à 8 trains sur 10 circulent, retour à la normale programmé d’ici la fin du mois selon la compagnie. Attention, pour ce week-end de l’Ascension et pour la Pentecôte il y aura des trains supprimés sur la ligne Tours-Paris Austerlitz et Tours-Vierzon-Nevers. Le détail des trains maintenus est sur le site www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire. Les applications SNCF sont à jour si vous réservez des billets pour un train précis.

Incivilités routières…

La Fondation Vinci Autoroutes publie son bilan annuel : 62% des conductrices et conducteurs du Centre-Val de Loire avouent insulter d’autres personnes sur la route (chiffre en hausse mais légèrement inférieur à la moyenne nationale), 49% conduisent et téléphonent en utilisant leur bluetooh (malgré le risque de ne pas bien se concentrer, 13% ont d’ailleurs déjà failli avoir un accident), 52% s’arrêtent en cas de besoin de faire une sieste, 2 sur 3 ne respectent pas correctement les distances de sécurité avec les autres véhicules. 69% des conducteurs et conductrices de la région qui prennent des libertés avec le code de la route le font aussi avec les règles sanitaires liées à la Covid-19. 38% paramètrent leur GPS en conduisant.

Mouvement social…

Une annonce de la CGT de La Poste à Amboise : dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle organisation du travail, le personnel de la plateforme La Poste courrier d’Amboise est appelé à cesser le travail le mardi 18 mai. La distribution du courrier pourrait être perturbée.

Hockey…

Les Remparts de Tours annoncent l’arrivée de l’attaquant français Julien Msumbu, 24 ans, qui compte déjà une centaine de matchs en élite. Originaire de Nantes, il a été formé à Rouen. « Cet ailier véloce et intense provient comme Colin des Scorpions de Mulhouse en Ligue Magnus, pour venir s'imposer comme un élément d'impact en D1 pour nos Remparts » indique le club. Par ailleurs, 4 attaquants français restent ici : Peter Bourgaut, Alexis Crosnier, David Camy-Sarti et Pablo Maltas.