Basket à Tours : ça sent bon la Pro B pour l’UTBM

Les Tourangeaux ont battu Toulouse mardi soir.

Quand on dit que l’UTBM est le maître du suspense c’est très loin d’être sous-estimé. Le club de basket tourangeau l’a encore montré ce mardi soir dans LE choc du championnat de Nationale 1 contre Toulouse. Avant le coup d’envoi, les deux équipes étaient à égalité en tête du classement, avec un petit avantage pour les visiteurs. 40 minutes plus tard, ce sont les Tourangeaux qui ont les cartes en main pour décrocher la première place synonyme d’accession en Pro B la saison prochaine. Mais ils se sont fait bien peur…

Il est temps de vous raconter comme ça s’est passé.

Déjà, il faut préciser que Tours abordait cette rencontre avec une certaine fébrilité. L’équipe manque de rythme à cause d’interruptions de compétition pour cause de Covid dans son effectif ou celui de ses adversaires. Cela s’est vu à Dax le week-end dernier où il a fallu deux prolongations pour aller chercher la victoire de 3 petits points… Alors face à Toulouse qui avait gagné le match aller avec 16 points d’écart, on pouvait redouter une confrontation délicate. D’autant plus qu’une défaite signifiait la fin des rêves de montée pour les pensionnaires de Monconseil.

La première mi-temps nous a montré un scénario complètement inattendu…

Tours a pris les commandes direct, marquant les premiers points et beaucoup d’autres : 9-2 dès les premières puis 23-12 à la fin du 1er quart-temps. Un écart qui n’a cessé de croître dans les dix minutes suivantes pour atteindre 23 points à la pause, soit 48-25. Pendant 20 minutes, malgré quelques passages à vide, les hommes de Pierre Tavano ont complètement maîtrisé leur sujet, bloquant les attaques adverses, et réussissant de jolis coups dans la raquette. En face, Toulouse manquait d’adresse et semblait fatigué. Perdait souvent pied face à l’efficacité des locaux.

Sachant que Tours devait gagner par 17 points d’écart pour s’assurer une montée en Pro B dès ce mardi, cette avance semblait de très bonne augure. Elle a pourtant fini par fondre lors d’un 3e quart-temps assez surréaliste. Tours n’a marqué que 2 points pendant 5 minutes, 6 pendant les 5 suivantes. En face, Toulouse n’a rien fait d’extraordinaire mais a grignoté son retard infligeant un 8-0 aux Tourangeaux et terminant la période avec 16 points d’écart (56-40).

Un match décisif vendredi

La dernière partie de la rencontre fut ardue, tendue, extrêmement haletante pour les quelques personnes ayant pu suivre la scène depuis Monconseil. C’est d’ailleurs fou comme une salle à huis clos peut bouillonner… Toujours hésitant, l’UTBM a dû batailler pour reprendre l’avantage, parvenant à avoir jusqu’à 18 points d’avance avant de se retrouver acculé avec seulement +9 au compteur. Les dernières possessions ont été décisives, et au final les Tourangeaux l’emportent 81-67. Une victoire nette, insuffisante de peu pour remplir l’intégralité du contrat (à 3 points près).

Cela dit, l’essentiel c’était le succès, il est beau, plaisant et précieux. Il faut maintenant le confirmer en battant Challans dès vendredi. Si c’est le cas, Tours sera en Pro B la saison prochaine.

Olivier Collet