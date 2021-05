StorieTouraine, 11/05/21 – Un jeune retrouvé mort au bord du Cher ; Manifestation des équipes de réa du CHU ; Le château de Véretz aux enchères…

Et un week-end très compliqué sur les routes.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi.

-----------------

Un corps découvert…

La semaine dernière, la famille d’un jeune de 22 ans habitant les Fontaines à Tours alertait sur sa disparition alors qu’il était sorti récupérer une commande de nourriture. Le corps d’un homme qui pourrait correspondre au signalement de Nadjim a été découvert dimanche au bord du Cher. Une autopsie doit déterminer les causes de son décès.

Disparition…

Lundi après-midi, les gendarmes d’Indre-et-Loire ont lancé un appel à témoins pour retrouver un adolescent de 15 ans, élève au collège de Montrésor. Il avait quitté l’établissement vers 13h et a finalement été retrouvé sain et sauf dans la soirée vers 21h30. Il était chez un ami, endroit où il souhaitait passer la nuit.

Manifestation…

Ce mardi, les équipes des services de réanimation sont appelées à la grève et à manifester partout en France à l’initiative du syndicat CGT et Sud (à l’origine de la photo en tête d’article). Ce sont elles qui sont en première ligne depuis plus d’un an pour accueillir les malades Covid les plus graves. Elles dénoncent le manque de personnel formé qui empêche de fonctionner correctement ou d’ouvrir des lits supplémentaires. Il est également question de réclamer des hausses de salaires pour valoriser le métier qui demande plus de compétences que dans d’autres unités. Un rassemblement a eu lieu à 14h30 devant le bâtiment de la direction générale du CHU de Tours, à l’hôpital Bretonneau. Une réunion a eu lieu avec la DRH de l’établissement.

Bon à savoir…

De nombreux services publics seront fermés ce vendredi pour le pont de l’Ascension, notamment la mairie de Tours mais aussi les services des impôts. D’ailleurs, vous avez jusqu’au 1er juin pour renvoyer votre déclaration par Internet. Le 20 mai en version papier.

Par ailleurs, prévoyez un trafic bien compliqué sur l’A10 en direction du sud : Bison Futé voit orange ce mercredi et ce jeudi, rouge dimanche pour les retours de week-end. Il vaut mieux quitter la Touraine le plus tôt possible mercredi et le plus tard possible jeudi pour éviter les bouchons.

Vente aux enchères…

Il n’y a pas que des procès au tribunal de Tours. Ce mardi après-midi, on y a organisé une vente aux enchères du château de Véretz, superbe propriété qui domine la commune et offre une vue sur le Cher qui coule en dessous. Mise à prix de la bâtisse : 720 000€. Le bâtiment connu parce qu’il aurait été le lieu de rédaction de l’édit de Nantes a été reconstruit au XIXe siècle. Il fait 1 400m² (10 chambres, 6 logements, une conciergerie, 15ha de parc, des caves…). Voltaire y a séjourné tout comme Madame de Sévigné

Basket…

Un match crucial ce soir pour les joueurs de Tours qui reçoivent Toulouse dès 20h à Monconseil. La rencontre pourrait bien sceller l’avenir de l’UTBM : en cas de victoire, il fera un très grand pas vers la montée en Pro B pour la saison prochaine même si il faudra encore gagner contre Challans vendredi. En cas de défaite contre l’actuel leader de Nationale 1, les hommes de Pierre Tavano ne pourront pas rattraper leurs adversaires. Au match aller, les Toulousains avaient gagné de 16 points depuis leurs terres de Haute-Garonne. La rencontre sera à suivre sur la page Facebook de l’UTBM.

Terres du Son…

Le festival qui accueillera IAM, Ben Mazué, Pomme ou Feu ! Chatterton a mis en vente ses pass : 87€ les 3 jours pour les 9, 10 et 11 juillet, des tarifs 2 jours (13-14 juillet à 54€) ou 5 jours (137€) sont également disponibles. Plus d’infos sur www.terresudson.com.