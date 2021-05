[#MIAM] 5 restos à emporter éphémères sur les marchés de Tours

A goûter jusqu’à dimanche.

Les restaurants ça vous manque ? Heureusement qu’on peut acheter à emporter. Beaucoup d’établissements proposent des offres mais en voici une plutôt originale, qui met en avant certaines tables complètement fermées ou un peu loin de Tours donc que vous ne connaissez pas forcément…

Jusqu’à ce dimanche 16 mai, la ville de Tours invite 5 cuisinières et cuisiniers sur ses marchés, en leur proposant de vendre des plats du jour réalisés sur place… et surtout avec des produits achetés auprès des commerçants. Des recettes de saison, totalement éphémères, complètement exclusives. L’occasion de faire des découvertes et des rencontres.

Voici donc le programme :

- Mardi 11 mai, au marché du Boulevard Heurteloup près de la gare, avec Franck Breton du restaurant Les Arpents à Amboise

- Jeudi 13 mai, au marché de Strasbourg avec Fabien Cabrera, chef du Baccara Avenue de Grammont à Tours

- Vendredi 14 mai, au marché Monconseil avec Marie Maier du bar à vin-restaurant Dame Jeanne Rue Colbert

- Samedi 15 mai, au marché des Fontaines avec Mekkaoui Souhaiel qui propose ses produits orientaux sur les marchés toute l’année

- Dimanche 16 mai, au marché Rabelais avec Benoit Sanchez, fondateur du Tatoué Toqué à Tours-Nord

On rappelle que la ville de Tours compte pas moins de 25 marchés tout au long de la semaine, un record dans la catégorie des villes qui comptent entre 130 000 et 150 000 habitants.