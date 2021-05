Opéra, château, musées... Guide pratique des réouvertures culturelles à Tours

La réservation sera parfois nécessaire.

La saison culturelle de Tours peut enfin commencer. A partir du 19 mai, ça va bruisser dans tous les sens pour coïncider avec l’allègement des restrictions anti-Covid comprenant également le décalage du couvre-feu à 21h et la réouverture des terrasses. Musées et salles de spectacles étant autorisées à rouvrir, la ville qui en gère une flopée travaille depuis plusieurs jours pour élaborer un protocole de reprise. Voici ce que l’on sait...

Musée des Beaux-Arts, réouverture le 19 mai : dans un premier temps, il pourra accueillir un maximum de 220 personnes en simultané soit 8m² par visiteur. Cette jauge sera augmentée le 9 juin avec la possibilité de faire rentrer deux fois plus de monde en même temps. Enfin, il faudra attendre le 30 juin pour se débarrasser de cette contrainte. L’exposition sur Raphaël et la Gravure a été prolongée (la Bibliothèque Nationale de France prête les œuvres à Tours jusqu’au 23 août), idem pour celle sur les femmes artistes (jusqu’au 31 août) et celle sur Olivier Debré (jusqu’aux Journée du Patrimoine en septembre). La directrice espère rapidement pouvoir faire venir des écoles.

Château de Tours, reprise le 19 mai : la dernière exposition photo du Jeu de Paume n’a eu que 3h de vie avant le reconfinement. C’était le temps d’un vernissage le 30 octobre. Elle reprendra comme si de rien n’était le 19 mai et vous aurez 5 mois pour en profiter. Les deux autres expositions proposées à l’automne 2020 se poursuivent également. Dans un premier temps, le monument ne pourra pas faire entrer plus de 150 personnes au même moment.

Muséum d’Histoire Naturelle, réouverture le 19 mai : un retour très attendu car l’exposition sur les araignées est un gros succès. Du coup, jusqu’au 9 juin, il est indispensable de réserver sa place, l’établissement pouvant accueillir 30 personnes en simultané, pas plus. Des créneaux d’1h seront disponibles. Vous pouvez demander le vôtre dès maintenant par téléphone au 02 47 21 68 08.

Musée du Compagnonnage, reprise le 19 mai : la réservation ne sera pas nécessaire la semaine mais indispensable le week-end avec des créneaux d’1h30 le matin et 1h l’après-midi (50 personnes à la fois, pas plus). L’occasion de découvrir le parcours de visite réaménagé avec des chefs d’œuvre contemporains et une nouvelle scénographie du secteur dédié aux métiers de bouche. A suivre aussi : une exposition sur le compagnonnage au XXIe siècle avec les productions de jeunes des 20 dernières années. Elle débute le 2 juin. 02 47 21 62 20 pour réserver.

Bibliothèques : elles étaient ouvertes ces dernières semaines mais sans proposer l’intégralité de leurs services. Dès le 19 mai, on pourra de nouveau se poser dans les salles de lecture ou utiliser les postes informatiques. A venir : une exposition sur le Tour de France à Tours, à l’occasion du passage de la course cycliste dans la ville au mois de juillet. Les visites de classe sont néanmoins suspendues jusqu’en septembre.

Cinémathèque : l’organisme qui remet de vieux films en tête d’affiche proposera une séance dès le lundi 24 mai, avec la Palme d’Or 1958 du Festival de Cannes. Sa saison aurait dû s’arrêter le 7 juin mais elle se prolonge jusqu’à début juillet (dernière date le 12), notamment avec la diffusion de la version originale de West side storie en lien avec la sortie prochaine d’une adaptation par Steven Spielberg. La saison 2021-2022 sur le thème du voyage va elle débuter plus tôt que d’habitude, dès le 30 août.

Opéra de Tours : pas question d’attendre… Premier spectacle prévu dès ce mercredi 19 mai (à 19h pour respecter le couvre-feu 2h plus tard). Il s’agira d’un récital instrumental (tarif unique : 20€) et ça donnera le coup d’envoi d’un festival de réouverture qui se poursuivra jusqu’au 10 juillet. Pas moins de 27 représentations, soit environ une tous les deux jours dont deux gratuites à l’Hôtel de Ville, mais aussi ailleurs comme au Château de Chambord. Un gala lyrique est programmé les 4, 6 et 8 juin. La billetterie ouvre ce mercredi. Toutes les dates et les infos sur le site www.operadetours.fr.

Archives municipales : possibilité de consulter des documents sur réservation. Le 17 juin, conférence grand public gratuite en présentiel sur l’histoire du cyclisme à Tours.

Abbaye de Marmoutier : les visites reprennent avec 100 personnes sur place maximum. Il y aura une journée d’animations familiales le 26 juin, la Murder Party reviendra du 11 juillet au 22 août, sans oublier une reconstitution historique les 28 et 29 août (800 personnes autorisées en simultané).