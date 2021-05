CARTE PARTICIPATIVE – Châteaux, musées, sites touristiques… Qui rouvre quand en Indre-et-Loire ?

On vous aide à organiser vos visites.

C’est une des questions que l’on nous pose le plus souvent en ce moment : les châteaux de la Loire sont-ils ouverts ? La réponse est non jusqu’au 19 mai, à quelques exceptions près puisque des monuments comme Le Clos Lucé d’Amboise, le Château du Rivau ou le Château de Villandry ont rendu parcs et jardins accessibles. Le Château d’Azay-le-Rideau organise lui des visites guidées depuis l’extérieur, en attendant de pouvoir faire revenir du monde dans ses salles.

Alors qui est ouvert ? Qui est fermé ? Que peut-on faire avant le 19 mai et qu’est-ce qui doit encore attendre ? Est-ce que tout rouvre d’un coup ou faudra-t-il patienter plus longtemps pour certains endroits ? Pour vous aider à vous y retrouver, on vous propose une carte participative des réouvertures en Indre-et-Loire. Nous y avons inscrit les premières informations reçues à la rédaction et vous pouvez ajouter les vôtres en quelques clics pour informer les gens du coin ou les touristes de passage (mode d’emploi en bas de page). Si un lieu ne figure pas, c’est peut-être tout simplement qu’il n’a pas encore communiqué sur ses projets.

Comment ça fonctionne ? Pour chaque lieu, nous avons indiqué la date de réouverture connue et quelques précisions sur le protocole sanitaire de visite lorsqu’elles sont disponibles. Une description courte suivie d’un lien pour faciliter la lecture. Merci d’en faire de même : la rédaction se réserve la possibilité de modifier ou supprimer les entrées qui ne correspondent pas aux critères ci-dessus. Attention : cette carte concerne uniquement la réouverture des lieux touristiques (musées, châteaux, parcs de loisirs, réserves naturelles), elle ne concerne ni les événements ponctuels (spectacles, fêtes et guinguettes sont recensés dans une autre carte ici) ni les hôtels, campings ou restaurants.

Pour modifier notre carte, cliquez ici.