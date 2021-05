CARTE PARTICIPATIVE – Expos, fêtes, guinguettes, spectacles : les événements se déconfinent en Touraine

Découvrez ce qu’il va se passer d’ici fin juin.

La vie reprend, et ce n’est pas trop tôt. Depuis le 3 mai on entre dans une phase de levée progressive des restrictions sanitaires liées à la diffusion du coronavirus. Le 19 mai, décalage de couvre-feu à 21h, réouverture des terrasses, cinémas et salles de spectacles. Le 9 juin, couvre-feu à 23h et réouverture des salles pour les bars et restaurants. Enfin, le 30 juin, on devrait en avoir fini avec ces contraintes fortes.

Qui dit protocole sanitaire allégé dit possibilité d’organiser des événements. Beaucoup de choses ont été annulées comme Les Années Joué, l’American Tours Festival ou le Japan Tours Festival programmés pendant l’été mais d’autres associations, compagnies ou sociétés ont attendu, espéré… et choisi de se lancer pour ramener de la culture ou des sourires dans nos vies.

Parmi les propositions à venir : la Fête des Roses du village de Chédigny, très connu pour ses rues toujours extrêmement bien fleuries. Le rendez-vous est fixé pour les 29 et 30 mai. Le 29 mai ce sera également le début d’une exposition qui fête les 75 ans du Petit Prince au Château de la Bourdaisière de Montlouis-sur-Loire (à découvrir jusqu’au 15 novembre). Dans la catégorie « Spectacles », on sait par exemple que la représentation d’Eric-Emmanuel Schmitt est maintenue vendredi 28 mai au Nouvel Atrium de Saint-Avertin. Une adaptation pour la scène du roman Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran sorti en 2001.

Ce qu’on vous dit là ce n’est qu’un échantillon de toutes les propositions à venir : le Florilège Vocal de Tours aura bien lieu, la guinguette des bords de Loire ouvrira dès mercredi 19 mai au pied du Pont Wilson (avec des propositions culturelles) sans oublier la Fête du Printemps à Savigné-sur-Lathan. Pour vous aider à remplir votre agenda, on vous propose une carte participative des manifestations à venir ci-dessous (mode d'emploi en bas de page).

Nous avons établi une première liste à partir des informations que nous avons reçues. Elle est forcément incomplète donc vous pouvez l’enrichir. Attention : il s’agit uniquement d’une carte pour recenser les événements de type spectacle, soirée culturelle, concert, exposition événementielle, ouverture de guinguette, fête ouverte au grand public, balade en groupe… Nous vous proposons en parallèle une seconde carte avec les dates de réouverture des lieux touristiques (châteaux, musées…) il est donc inutile de les ajouter ici pour des raisons de clarté. La rédaction se réserve le droit de modifier les descriptions ou de supprimer des entrées qui ne correspondant pas à nos conditions de publication.

Pour un meilleur confort de lecture, merci de proposer des descriptions courtes avec les dates précises et un lien web ou Facebook pour en savoir plus. Seuls les manifestations prévues jusqu'au 30 juin inclus sont acceptées (on fera une deuxième carte similaire cet été). Si le lieu de votre événement existe déjà, merci de compléter la description et de ne pas créer de nouvelle vignette. Pour suggérer une modification cliquez ici.