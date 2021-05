Botanique ou Bergeonnerie ? La finale du concours des meilleurs parcs de Tours

Un duel au sommet.

Nous arrivons déjà au terme de la compétition pour élire votre parc préféré à Tours… Au départ il y avait 16 candidats et il n’en reste plus que deux. Ce concours vous a passionné puisque nous avons encore reçu plus de 900 votes lors des demi-finales opposant d’un côté le Lac de la Bergeonnerie au Parc du Musée des Beaux-Arts, et de l’autre la Place de Strasbourg au Jardin Botanique. Des poids lourds comme l’Île Simon, l’Île Balzac, le Jardin des Prébendes ou le Parc de Ste Radegonde ont été éliminés plus tôt.

Alors qui va remporter le titre du plus beau parc de Tours, celui où l’on aime vraiment se promener, flâner, jouer avec les enfants, pique-niquer ou faire un footing ? D’un côté, le favori qui a remporté tous ses matchs de façon écrasante : le Jardin Botanique, victorieux à 95% face à la Place de Strasbourg. De l’autre, un outsider qui s’est payé le luxe de détrôner l’Île Simon et se hisse en finale d’une courte tête : le Lac de la Bergeonnerie, qui écarte le Musée des Beaux-Arts en recevant 53,5% des voix.

On a donc un parc riche de nombreuses essences de fleurs et de plantes, comportant un splendide jardin japonais… Et un lac qui fleure bon les activités sportives (voile, course, fitness) ou les balades apaisantes grâce à la quiétude de l’eau. Vous pouvez faire votre choix dès maintenant dans le sondage ci-dessous :