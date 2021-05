[Photos du jour] Marche pour le Climat à Tours : 800 personnes mettent la pression sur le Sénat

Un peu moins que la dernière fois.

Décidément, les organisateurs des Marches pour le Climat de Tours aiment les parcours originaux. Pas question de faire Jean Jaurès, Anatole France, Halles, Préfecture… Après un passage sur les bords de Loire fin mars, c’est en direction du Sanitas, de Febvotte et de la Place de Strasbourg que le cortège s’est élancé ce dimanche 9 mai, pour la deuxième manifestation du genre depuis le début de l’année.

Au total on a compté près de 800 personnes, un peu moins que le rassemblement précédent (peut-être à cause d’une météo plus menaçante). En tout cas ambiance bon enfant avec du jonglage, de la musique ou les blind test de la Charcuterie Musicale. Il y a eu des discours au départ à Jean Jaurès, et d’autres Place Saint-Paul.

L’idée : mettre la pression sur le Sénat qui examine la Loi Climat à partir de ce lundi. Les associations et organisations comme Greenpeace, ANV-COP21, Precious Plastic ou EELV estiment que ce texte n’est pas assez ambitieux pour protéger l’environnement. Adopté il y a peu par l’Assemblée Nationale il prévoit certes une réduction des vols domestiques en avion ou des mesures pour réduire la consommation de plastique mais militantes et militants espèrent aller beaucoup plus loin.

D’ailleurs, il n’y a pas qu’à Tours qu’on marchait ce dimanche. Plus de 150 défilés étaient organisés partout en France. « C'est sûr que marcher ne va pas sauver le climat, mais la marche pour le climat nous permet de nous retrouver et de nous rassembler pour dire au gouvernement que nous souhaitons du changement. Il est d’urgent d’agir pour le climat et pour l’espoir » soulignait une participante.

Découvrez les photos de Claire Vinson :