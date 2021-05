StorieTouraine, 09/05/21 - Marche Climat à Tours ce dimanche ; Un conducteur particulièrement ivre Avenue de Grammont ; Succès important des handballeuses de Chambray...

Et un hôtel 5 étoiles annoncé à Amboise.

La StorieTouraine est un résumé de l'actualité en Indre-et-Loire. Voici l'édition de ce dimanche.

------------------

Manifestation pour le climat...

Ce dimanche, un collectif d'organisations écologistes appellent à manifester dans plus de 150 villes de France pour réclamer une loi Climat plus ambitieuse de la part du gouvernement. Un rassemblement est organisé à Tours à partir de 14h Place Jean Jaurès avant de défiler en centre-ville. Fin mars, 1 000 personnes avaient manifesté avec le même objectif entre l'Hôtel de Ville et les bords de Loire.

Conducteur ivre...

Ce samedi vers 18h, la police municipale a contrôlé une voiture roulant à faible allure sur les voies du tram Avenue de Grammont, avec ses feux de détresse allumés. Le conducteur avait 3g d'alcool dans le sang. Il a été placé en cellule de dégrisement. Par ailleurs, peu avant 22h, une patrouille a reçu des pierres au Sanitas. Néanmoins le véhicule n'a pas été touché. L'individu à l'origine du tir s'est enfui.

Temps un peu orageux...

Il devrait faire jusqu'à 25° cet après-midi à Tours mais le temps se dégrade... Il sera plus nuageux, avec un risque de pluie. Peut-être même des orages dans le courant de la journée, la Nouvelle-Aquitaine a été placée en vigilance orange.

Un grand projet à Amboise...

C'est la NR qui nous l'apprend ce dimanche : Le Manoir des Minimes va devenir un hôtel 5 étoiles, un type d'établissement encore rare en Indre-et-Loire puisqu'il n'y a pour l'instant que le Château d'Artigny à Montbazon (un autre est en cours d'aménagement aux Halles de Tours). Les propriétaires de ce lieu des bords de Loire sont en train de le transformer avec par exemple une chambre qui comportera une vue en miroir sur le château. Ouverture prévue avant la fin de l'année.

Handball...

On a eu un CTHB des grands soir ce samedi à la Fontaine Blanche. Les Conquérantes chambraisiennes ont battu Paris 26-16 dans le cadre des play-offs du championnat LBE ce qui les place en confiance dans leur objectif de fin de saison qui est de décrocher une place pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Néanmoins le club perd Ana Paula Rodrigues sur blessure. La position finale des Tourangelles au classement dépend maintenant des résultats de Nantes.