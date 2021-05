On se dépêche en Touraine : derniers jours pour s’inscrire sur les listes électorales

Le 15 mai ce sera trop tard.

On vous l’a déjà dit et on vous le répète si vous êtes passés à côté de l’info : on vote les dmanches 20 et 27 juin. Il y aura deux scrutins en même temps : les élections départementales qui déterminent qui gère les routes, les collèges ou l’actions sociale. Et les élections régionales pour savoir qui va s’occuper des lycées, des transports, de l’économie ou de la santé.



Si vous avez déménagé récemment, si vous venez d’arriver en Touraine, si vous avez récemment acquis la nationalité française, il est peut-être temps de vous inscrire sur les listes électorales. C’est automatique pour les jeunes qui viennent d’avoir leurs 18 ans mais pour d’autres il y a une démarche à faire.



La bonne nouvelle c’est qu’avec la numérisation, on n’est plus obligé de réaliser la paperasse avant le 31 décembre de l’année qui précède les élections. Les délais sont rallongés donc pour cette année 2021 vous avez jusqu’au 14 mai. C’est-à-dire le vendredi de l’ascension. La date butoir est même le 10 juin dans certains cas spécifiques.



La procédure peut se faire sur Internet en envoyant un justificatif de domicile et une preuve de votre identité. Vous trouverez les informations via ce lien. Il est également possible d’aller directement au service état civil de votre commune (attention certaines mairies pourraient être fermées vendredi 14, renseignez-vous).

Au passage, on ajoute que de nombreuses communes ont besoin de monde pour tenir les bureaux de vote les 20 et 27 juin. Si ça vous intéresse, contactez-les pour vous proposer.