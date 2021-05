Election du plus beau parc de Tours : c’est parti pour les demi-finales

Avec une petite surprise...

Et voilà la troisième étape de notre concours du plus beau parc de la ville de Tours, celui que vous préférez arpenter, où vous appréciez vraiment de vous poser, d’emmener les enfants... En début de semaine il y avait 16 participants et à l’issue des deux premiers tours de vote il n’en reste plus que 4. Voici donc l’heure des demi-finales...



Le premier match va opposer le Lac de la Bergeonnerie au Parc du Musée des Beaux-Arts. Le premier a éliminé l’Île Simon qui s’était déjà qualifiée de justesse face à l’Île Balzac. Comme quoi le cadre spectaculaire offert sur la Loire n’est pas forcément le plus attrayant, la quiétude du lac où l’on peut faire de la voile, autour duquel on court, qui est équipe d’une aire de fitness, a eu vos faveurs (52,7% des voix). Le parc du Musée des Beaux-Arts s’impose lui face au Parc de Ste Radegonde avec 53,7% des votes.

Le Lac de la Bergeonnerie

Le Parc du Musée des Beaux-Arts

La deuxième demi-finale va voir s’affronter deux candidats qui se sont qualifiés beaucoup plus facilement dans ce dernier carré... D’un côté les espaces verts de la Place de Strasbourg qui éliminent le Jardin Beaujardin en dépassant 60% de soutiens. Le Jardin Botanique fait encore mieux face au pourtant charmant Parc Mirabeau en remportant 90,5% des voix.

Le Jardin Botanique

La Place de Strasbourg

Alors quels sites iront en finale ? C’est à vous de décider dans le sondage ci-dessous :