StorieTouraine, 06/05/21 - Reprise du tram espérée vendredi ; Grève dans une clinique de Chambray ; Incendies à Montlouis et Richelieu...

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi...

Tram de Tours...

Depuis ce jeudi matin, aucun tram ne circule entre la Place Choiseul et la gare de Tours. C’est la conséquence de la rupture d’un câble souterrain au niveau du Pont Wilson. Sans lui, impossible de faire fonctionner correctement le système d’alimentation par le sol en centre-ville. Fil Bleu a quand même pu faire passer des rames sur la voie qui fonctionne normalement et assure un service normal de Gare de Tours à Jean Monnet et de Choiseul à Vaucanson. Des bus Plan B relient Choiseul à la gare.



Si tout va bien, le trafic reprendra normalement vendredi matin. Une intervention est prévue cette nuit, une fois le service terminé afin de couper l’électricité sur toute la ligne. Si les opérations se passent normalement le problème sera réglé au lever du jour. Vous pourrez suivre les infos en temps réel sur filbleu.fr ou l’appli mobile Fil Bleu.

Grève...

Ce vendredi, des infirmières de la clinique Ronsard de Chambray appellent à la grève, hormis pour leurs actions de soins. L’équipe de jour de psychiatrie veut dénoncer un manque de personnel et de mauvaises conditions de travail évoquant notamment une équipe jamais au complet depuis un an et demi mais aussi le souhait d’une revalorisation de salaire de 500€. Il est également demandé de ne plus accueillir de nouveaux patients. La direction se dit consciente du problème de recrutement et annonce mettre en place une revalorisation de paie dans le cadre de ce qui a été décidé dans le Ségur de la santé.

Incendies...

Une maison de Montlouis-sur-Loire a pris feu dans la nuit de mercredi à jeudi Quai Albert Baillet. Une personne était à l’intérieur : elle n’a pas été blessée mais il a fallu la reloger. Il s’agit d’un homme. Par ailleurs une trentaine de foyers ont été privés d’électricité quelques heures.



En fin de journée, les pompiers ont signalé l’incendie d’un bâtiment d’habitation à un étage Place des Religieuses dans le centre-ville de Richelieu. Une vingtaine de secouristes et 8 engins ont été envoyés sur place, dont 4 lances. 150m² se sont totalement embrasés pour une raison encore inconnue.

Recrutements...

Ce jeudi, le Tours Volley Ball annonce qu’il engage le pointu brésilien Aboubacar Dramé Neto, 27 ans, 2m02, venu d’Italie. Le nouveau coach du club Marcelo Fronckowiak le connait bien pour avoir travaillé avec lui en sélection nationale (médaille de bronze en 2019 aux jeux panaméricains).



De leur côté, les Remparts de Tours annoncent l’arrivée de Jan Safar. Un retour en fait puisque le défenseur tchèque a déjà évolué dans l’équipe de D1 en 2017-2018. L’homme de 33 ans mesure 1m82 pour 88kg. Le club doit encore trouver un homme pour compléter sa défense.