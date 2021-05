[#MIAM] 5 bonnes adresses pour un sandwich à Tours ou Saint-Cyr

En boulangerie, mais pas que.

Des températures annoncées en hausse et un potentiel élevé de jours de soleil. Voilà ce qui nous attend prochainement en Touraine, ce qui va nous donner envie de manger dehors. Même sans ça, toute l’année, nous sommes nombreux et nombreuses à opter pour un sandwich le midi. Rien que sur la ville de Tours, l’offre est très large. On vous propose donc une petite sélection non exhaustive des endroits que l’on aime bien quand il s’agit de manger sur le pouce…

--------------------

Iberic Halles : ouverte l’an dernier face aux Halles, cette épicerie fine aux accents espagnole fait aussi sandwicherie le midi. La proposition est simple, c’est la même qu’en Espagne : du bon pain baguette tradition agrémenté de jambon ibérique de qualité supérieure + de l’huile d’olive. La base, et c’est excellent.

Boulangerie de la Scellerie : dans la rue du même nom, une enseigne très recommandable avec des propositions de sandwichs de qualité voire avec des recettes originales, c’est-à-dire des ingrédients qui sortent un peu de l’ordinaire. On valide aussi ses plats du jour (par exemple cuisse de canard confite, semoule, fruits secs).

Les Blés de Demain : la nouvelle boulangerie de la Place du Grand Marché, déjà installée à Veigné, propose du snacking aux accents originaux le midi comme un sandwich mexicain avec des nachos, une recette saumonée avec pain à l’encre de seiche (donc noir) mais aussi une puissante proposition jambon-roquefort.

Les Gourmets : l’adresse du centre commercial Auchan se distingue avec les pains spéciaux pour ses sandwichs, adaptés aux recettes. Il y en a par exemple à l’huile d’olive, au chorizo ou aux graines de tournesol. Une carte complétée par des wraps, bagels ou pan bagnats.

La Fabrique à Jus : on y va avant tout pour ses jus de fruits pressés maison (ou ses gros muffins) mais on y trouve également des recettes de sandwichs qui sortent un peu de l’ordinaire comme sauce pesto-tartare de tomate-mozza-jambon ou avec des rillettes de thon maison, ou une autre mélangeant jambon et fromage crèmeux.